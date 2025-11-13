El momento se produjo durante su visita al Parque Wangjianglou de Chengdu, donde se conmemoró el 150 aniversario del nacimiento del poeta Antonio Machado

El rey Felipe VI habla en chino en Pekín para defender la fuerza de las empresas españolas

Los reyes de España han cerrado su visita oficial a China dejando distintas instantáneas y momentos reseñables, como la ofrenda floral que protagonizaron en la plaza de Tiananmén o el espontáneo gesto que fue captado por las cámaras cuando la reina Letizia vio a una pareja de recién casados durante uno de sus actos en el país asiático.

Siguiendo todos sus movimientos, las cámaras concretamente captaron cómo Letizia no pudo evitar un saludo espontáneo a la pareja cuando, ilusionada, se estaba haciendo fotos en el Parque Wangjianglou de Chengdu, donde la reina se encontraba también para la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del poeta Antonio Machado, por cuya poesía los chinos han mostrado predilección, pese a que sus poemas no se tradujeron al mandarín hasta 2006.

La reina Letizia y su experiencia con la cultura tradicional china

“Estamos muy felices y emocionados. Nos sentimos afortunados”, ha declarado la pareja de recién casados tras ser saludados por la reina Letizia, entusiasmados de haber compartido ese momento con ella y expresando su deseo entonces de que disfrutase de la estancia, de China y de los rincones de Chengdu.

Durante su paso por la ciudad y el Parque de Wangjianglou, la reina además participó de distintas experiencias de la cultura china, conociendo, por ejemplo, cómo es la técnica de preparación del té chino al estilo tradicional, de la que participó siguiendo las indicaciones de una de las expertas en ese ‘arte’ que considera servir el té como un acto de respeto y armonía.

Con un llamativo vestido rojo elegido para la causa y con el que ya se le vio el pasado año en los Premios Princesa de Asturias, la reina también escuchó durante el acto en el citado parque distintas poesías de Xue Tao, –poetisa que residió en ese lugar–, que se leyeron en chino y en español.

La visita de Felipe y Letizia a China

Desde el día 11 de noviembre, un día después de aterrizar en el aeropuerto internacional de Chengdu, y hasta ayer, momento en que finalizaron su viaje, los reyes protagonizaron una visita oficial que fue recibida con todos los honores por las autoridades chinas.

En su periplo por el país asiático, Felipe VI incidió en la importancia de “profundizar en una relación que ya tiene una trayectoria consolidada”, acentuando el valor de la alianza entre China y España, especialmente ante el escenario internacional actual.

"En un marco geopolítico complejo y lleno de incertidumbres, España cree imprescindible preservar un orden mundial basado en las normas, el multilateralismo y la cooperación", manifestó durante uno de sus discursos, defendiendo que "en el diálogo sobre cómo afrontar los grandes retos globales, la voz y el compromiso de China tienen y tendrán una enorme importancia".

Llamando a continuar los trabajos para “ahondar en una relación que haga especial hincapié en la innovación y la sostenibilidad", el rey Felipe recordó que “muchas de las grandes revoluciones tecnológicas de la humanidad fueron posibles gracias a un caudal de sinergias, de creatividad, de cooperación, entre oriente y occidente”. “Un caudal que ha brotado, a menudo, de esta tierra", añadió en su discurso, tras recordar también que el papel llegó a Europa desde China.

Brindando "porque ese caudal siga alimentando nuestro futuro", la jornada y la visita oficial de los reyes acabó en un concierto de la orquesta del teatro real, en el Gran Teatro Nacional Chino, con música española.