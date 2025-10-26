Jenifer Moreno 26 OCT 2025 - 11:13h.

La reina Letizia confesó a Cristina García haber visto sus vídeos de la cuenta de Instagram ‘Valdesoto al descubierto’

Premios Princesa de Asturias 2025 | Cercanía, espontaneidad y mucha tradición asturiana: así ha sido la visita de la Familia Real a Valdesoto

Compartir







La visita de los reyes y sus hijas a Valdesoto para la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias ha dejado una de las anécdotas más comentadas de los Premios Princesa de Asturias. La protagonista del momento es la reina Letizia, quien sorprendió a los vecinos al reconocer a Cristina García, una joven que publica vídeos con parodias sobre la vida de su pueblo en la cuenta de Instagram ‘Valdesoto al descubierto’.

El momento tuvo lugar tras la entrega oficial del galardón, cuando la reina Letizia hizo un comentario inesperado para todos. “¿Tú eres la de Instagram?”, preguntó a Cristina García, que no podía creerse lo que acababa de suceder.

“Después de echar el ojo y estirar un poco el cuello, se ve que me reconoció y estoy que no me lo creo”, expresó la joven después, según publica 'La Nueva España'.

Los vídeos de Cristina García

Cristina García, de 21 años, se ha hecho popular en las redes sociales tras publicar algunos vídeos en los que parodia la vida en Valdesoto. En ellos, grabados en asturianu, imita a la periodista Glòria Serra y utiliza cualquier objeto a mano como micrófono para obtener las declaraciones de algunos de sus amigos y vecinos.

Días antes de la visita de los reyes y sus hijas, Cristina y su grupo habían publicado algunos vídeos centrados en su llegada, pero no imaginaban que llegasen hasta ellos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La confesión de la reina Letizia

Por eso, Cristina se sorprendió tanto cuando la reina le confesó que los habían visto. “Nos encantan los vídeos, nos hacen mucha gracia”, le dijo.

“No me esperaba para nada que, nada más quitarme la melena, me dijera ‘¿Tú eres la de Instagram?’. Es una vergüenza y un orgullo, porque mis vídeos han llegado a la Casa Real”, comentó la joven ante las cámaras de la Radiotelevisión del Principado de Asturias.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La reina, ¿usuaria de Instagram?

Este comentario de la reina deja entrever una vez más su faceta de usuaria activa en las redes sociales. Aunque la Casa Real nunca ha confirmado si la reina posee un perfil personal o privado en Instagram, no es la primera vez que hace un comentario de este tipo.

La actriz Kate del Castillo reveló que en 2022 la monarca le confesó que le gustaba lo que hacía en su cuenta de Instagram y el actor Mario Marzo contó en su pódcast ‘¿Quieres ser mi amigo?’ que Letizia le había sorprendido al confesarle que le seguía en la red social.