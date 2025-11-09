La reina Letizia ha apostado por un abrigo de paño de lo más elegante para poner rumbo a China

Se trata del primer viaje de Estado a China en el que los reyes estarán acompañados de José Manuel Albares y Carlos Cuerpo

MadridEn mitad de la polémica por la publicación de las memorias del rey Juan Carlos I en Francia y el contenido de las mismas, los reyes, Felipe y Letizia, han puesto rumbo a China. Se trata del primer viaje de Estado a China acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Los reyes se han dejado ver en el Pabellón de Estado del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a media mañana y la reina Letizia ha vuelto a derrochar elegancia con un abrigo ideal para la bajada de temperaturas.

El viaje a China de Felipe VI y la reina Letizia

Se trata de un diseño negro de paño y largo, perfecto para esta época del año, que tiene cinturón incorporado, con el que Letizia no solo ha combatido las bajas temperaturas sino que también ha vuelto a demostrar que en lo sencillo también está la elegancia.

Este viaje culmina la celebración del 20º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, y ofrece la oportunidad de continuar estrechando los profundos lazos políticos, económicos y culturales entre ambos países.

En Pekín, los reyes serán recibidos oficialmente por el presidente Xi Jinping y su esposa, con una ceremonia oficial de bienvenida el miércoles 12 de noviembre. El rey Felipe VI mantendrá también encuentros con el primer ministro Li Qiang y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

Un viaje en el que desarrollarán una intensa agenda económica y cultural y presidirán reuniones empresariales entre los días 11 a 13 de noviembre, que servirá para poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países.