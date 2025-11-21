Celia Molina 21 NOV 2025 - 12:18h.

Spencer Lofranco, actor conocido por su papel junto a John Travolta en la película 'Gotti', falleció el pasado 18 de noviembre

Todavía no se ha hecho pública la causa de su muerte, si bien la policía de la Columbia Británica (Canadá) investiga ya el caso

Compartir







El medio estadounidense TMZ ha comunicado la prematura muerte del actor Spencer Lofranco, a los 33 años de edad. El deceso se produjo el pasado 18 de noviembre en la Columbia Británica (Canadá), justo un mes después de que celebrara su cumpleaños. La noticia ha sido oficialmente comunicada por su hermano, Santino, quien le ha dedicado al fallecido un sentido y doloroso texto en las redes sociales:

"A la leyenda @roccowinning. Mi hermano. Viviste una vida con la que solo algunos pueden soñar", escribió Santino en el pie de foto de la publicación, junto con varias fotos de Spencer de niño y de los últimos años. "Cambiaste la vida de las personas y ahora estás con Dios. Siempre te querré y te echaré de menos, Bear. Descansa en paz. 18 de octubre de 1992 - 18 de noviembre de 2025", ha dicho, sin que se hayan concretado todavía las causas exactas de la muerte.

La policía de la Columbia Británica investiga su muerte

El actor, natural de Toronto, participó en siete películas entre 2013 y 2018. Entre ellas, se encuentran la película bélica de Angelina Jolie 'Unbroken' (2014) y 'Gotti' ( 2018), en la que interpretó al hijo de John Travolta en una película biográfica sobre el jefe mafioso neoyorquino John Gotti. La cinta trataba sobre un padre involucrado en la mafia y un hijo que no quería convertirse en mafioso como él y forjó entre los actores una amistad que acabó por traspasar el set de rodaje. Travolta, sin embargo, aún no se ha pronunciado públicamente sobre esta pérdida.

En una entrevista concedida en 2014 a la revista Interview, Spencer afirmó que decidió "empezar a actuar a los 17 años", aunque su padre prefería que "se dedicara al hockey o que se hiciera abogado". Con determinación, estudió interpretación en la New York Film Academy antes de conseguir un papel en la película 'Jamesy Boy', estrenada en 2014 (aunque 'At Middleton', de 2013, fue su primer trabajo en la gran pantalla). Entre sus otras películas se incluyen Dixieland y Home, de 2015, así como King Cobra, de 2016.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El canadiense admiraba a actores de primera línea como Sean Penn, Leonardo DiCaprio y River Phoenix, que dejaron su huella en la industria del entretenimiento. Spencer tenía planes de futuro para hacer "películas sinceras y basadas en la vida real". También había revelado que, si no se hubiera convertido en actor, se habría "mudado a África para ayudar en los esfuerzos que se realizan allí, ayudar a los niños necesitados y hacer todo lo posible por dar su amor a los más desfavorecidos".