El actor que dio vida a Thor ha confesado que a su padre, Craig, de 71 años de edad, le han detectado la enfermedad activa

En el año 2022, el actor Chris Hemsworth, conocido mundialmente por su papel de Thor en la saga 'Los vengadores' de Marvel, descubrió que tiene una alta predisposición a padecer Alzheimer mientras rodaba un documental. El programa, emitido en National Geographic, exploraba cómo afecta el paso del tiempo al cuerpo humano y, tras someterse él mismo a unas pruebas de ADN, se dio cuenta de que tiene dos copias del gen APOE4, lo que aumenta significativamente su riesgo de tener la enfermedad.

En ese mismo momento, decidió retirarse temporalmente del cine, para evitar situaciones de estrés que pudieran acelerar una demencia que, muy probablemente, padecerá en el futuro. Sin embargo, ese futuro se ha acercado un poco más ahora que Chris ha revelado en Esquire que a su padre Craig, de 71 años, le han diagnosticado de forma activa la patología y que ya ha comenzado a "experimentar los efectos corrosivos del Alzheimer en su memoria y percepción".

"Hay que capturar tantos recuerdos como sea posible"

Hoy en día, el intérprete de Thor no solo está tratando de ayudar a su padre a afrontar la difícil batalla contra el Alzheimer, sino que también "se está preparando para el día en que él mismo tenga que luchar contra esta enfermedad", tal y como afirma la revista. Chris, que tiene una hija y dos hijos gemelos con su esposa, Elsa Pataky, afirma que los problemas cognitivos de su padre le han hecho vivir "con mayor conciencia y determinación".

Algo que veremos en el documental que comenzó a rodarse después de que Hemsworth descubriera la verdad de su material genético y en el que también participa su padre, Craig. El proyecto se llama A Road Trip to Remember (Un viaje para recordar) y, en él, padre e hijo hacen un nostálgico recorrido por Australia, para volver a aquellos lugares que marcaron su relación en la infancia, como una forma de mantener sus recuerdos vivos. En aquel momento, la enfermedad de Craig no estaba tan desarrollada como ahora, motivo por el que el actor (con el consentimiento paterno) ha decidido hacerla pública.

En su entrevista, Chris también afirma que su progenitor "tiene una perspectiva increíble sobre todo esto": "Provoca miedo y ansiedad, pero es una motivación para no dar nada por sentado y, mientras pueda, capturar tantos recuerdos como sea posible y revivir los antiguos", ha dicho, como método para afrontar la enfermedad. Y, aunque a su padre "no le gusta mucho" hablar sobre lo que ocurre, su hijo sí cree que el rodaje del documental, que se estrenará el próximo 24 de noviembre, fue un buen soporte para que ambos pudieran "compartir sus sentimientos".

Como es lógico, lo que más miedo le da a Hemsworth es no acordarse de su mujer y de sus tres hijos. Por ello, tras conocer su predisposición genética al Alzhéimer, la actriz Elsa Pataky se caracterizó como una anciana y le dio una cena sorpresa, con la intención de que su marido pueda ver cómo será en el futuro, cuando todavía lo recuerda.