Angelina Jolie, espectacular en su primera vez en el Festival de Cine de San Sebastián

San SebastiánAngelina Jolie ha pisado por primera vez la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián este domingo. Su llegada ha sembrado el frenesí entre el público donostiarra.

Jolie es una de las grandes estrellas de la 73 edición del festival, donde presentará ‘Couture’, con el que la francesa Alice Winocour compite por la Concha de Oro.

Un vestido negro de terciopelo

Angelina Jolie ha elegido para esta ocasión un vestido de terciopelo negro con un diseño de corte sirena que realza su silueta. El escote en V añade un aire sensual y elegante, además del terciopelo, que termina de dar al conjunto un acabado lleno de elegancia.

No es la primera vez de Angelina Jolie en el País Vasco

Aunque es su primera vez en este festival, no es la primera vez que la norteamericana se encuentra en Euskadi. En julio de 2007, ella y su entonces esposo, el actor Brad Pitt, disfrutaron de unas vacaciones fugaces por el norte de la península y se acercaron hasta Bilbao.

La pareja, sin la compañía de sus hijos y sin guardaespaldas que les protegiesen, recorrieron, casi de incógnito, las calles de la capital vizcaína.

La historia de ‘Couture’

La historia de ‘Couture’ se desarrolla en plena vorágine de la Semana de la Moda de París, durante la cual se entrecruzan los caminos de tres mujeres que lidian con las tragedias del mundo y los interrogantes de sus vidas, entre ellas Maxime Walker (Jolie), una directora de cine estadounidense en la cuarentena a la que diagnostican un cáncer de mama y se ve envuelta en una relación inesperada con un colaborador cercano (Louis Garrel).

Ana (Anyier Anei), una nueva cara en el mundo de la moda, escapa de un futuro prefijado en su país, Sudán del Sur; y Angèle (Ella Rumpf), maquilladora francesa, trabaja entre bambalinas en los desfiles.

Cuando sus caminos se cruzan, ‘Couture’ revela la discreta resiliencia que se esconde tras los focos y rinde homenaje a la solidaridad tácita que comparten estas mujeres de profesiones, culturas y continentes distintos, explica el Zinemaldia en su nota.