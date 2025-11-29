La vida actual de María Isabel tras ganar 'Bailando con las Estrellas': música, salud mental y familia

Carlos Otero 29 NOV 2025 - 19:00h.

La primera ganadora de 'Bailando con las Estrellas' asegura que el talent de baile ha cambiado su vida para bien

Antes muerta que sencilla: la transformación de María Isabel desde sus tiempos como niña prodigio

Ha pasado más de un año desde que la cantante María Isabel se proclamó ganadora de la primera edición de 'Bailando con las Estrellas'. Desde aquel momento, muchas cosas han cambiado en la vida de la artista, que triunfó en Eurovisión Junior 2004 con su inolvidable 'Antes Muerta que Sencilla'.

Un triunfal regreso a la música

Después de anunciar su retirada de los escenarios, el triunfo en el talent show de Telecinco le dio fuerzas para volver al mundo de la música. "Cuando comencé a ir a terapia, los pensamientos negativos los cambié por los buenos y empecé a hablarme bonito", confesó la artista, que considera su paso por 'Bailando con las Estrellas' como el impulso definitivo para regresar. Desde que salió del programa ha lanzado cuatro sencillos: Ansiedad, Agua Salá, Pa ti soy la mala y La Estrella.

Tras su victoria en 'BCLE', María Isabel ha destacado cómo el programa le permitió equilibrar su regreso al escenario con un cuidado profundo por su salud mental, priorizando el bienestar emocional sobre la presión profesional. En una entrevista concedida en febrero, la cantante onubense explicó: "Sané conmigo misma, volví a ser la que era y a tener la alegría que había tenido siempre y las ganas de todo". Este renacer, impulsado por el baile como terapia, le ha ayudado a gestionar episodios de ansiedad que marcaron su vida en el pasado.

Su hija Daliana, un auténtico motor

Tras 'BCLE', María Isabel asegura que ha decidido vivir al máximo la infancia de su hija Daliana, nacida en febrero de 2023. El concurso fue un sacrificio familiar enorme: "Mi hija es mi motor. Lo hago para que se sienta orgullosa", contó durante el programa.

Ahora equilibra su vida entre la ilusión profesional y el disfrute cotidiano con los suyos en su Huelva natal. Tal y como explica en sus entrevistas, 'Bailando con las Estrellas' fue más que un programa: fue un catalizador que la sacó de un bache, fortaleció sus lazos familiares y revitalizó su carrera musical.

Sucesor en el programa

Este fin de semana conoceremos quién será el sucesor de María Isabel, que triunfó junto a Luis Montero como campeona del talent show líder de la televisión. Tras semanas de esfuerzo, superación y trabajo físico y emocional, Jorge González, Nerea Rodríguez, Anabel Pantoja y Nona Sobo, los cuatro finalistas, pondrán toda la carne en el asador para alzarse con la victoria en el concurso presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

Durante la gala, los finalistas se enfrentarán en tres coreografías: un baile elegido por el jurado entre sus mejores actuaciones, otro escogido por la pareja de entre los ya interpretados y un tercer número completamente nuevo, creado por cada concursante junto a su maestro, donde podrán innovar mezclando estilos para sorprender al jurado y a la audiencia. Tras los votos del jurado y del público, solo uno levantará el trofeo de ganador.