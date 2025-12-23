Lorena Romera 23 DIC 2025 - 13:34h.

La televisiva explica cómo se encuentra antes de ser sedada para una biopsia del endometrio para estudiar la causa de su aborto

Marta Peñate desvela la decisión de sus médicos tras descubrir un posible motivo de su aborto

Marta Peñate se está sometiendo a una biopsia de endometrio para intentar sacar conclusiones tras sufrir su último aborto. Antes de su paso por la sala de intervenciones, ataviada con la ropa de hospital, la influencer y colaboradora de televisión, de 35 años, ha dado la última hora sobre su estado de salud, explicando cómo se encuentra y lo que esperan sus médicos tras realizarse esta prueba clave para su proceso de fertilidad.

La exconcursante de 'Gran Hermano', exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' perdía al bebé que esperaba con Tony Spina a principios del pasado mes de junio, cuando estaba embarazada de mes y medio. En ese momento, la creadora de contenido ya había celebrado con sus seguidores la noticia. Hasta había compartido públicamente el sexo: una niña.

Ahora, la colaboradora de diversos programas de Telecinco se está sometiendo a diferentes pruebas médicos para comprobar que "todo está bien" y tratar de evitar posibles indicios que puedan derivar en un nuevo aborto. Y es que hace apenas unos días, la de Las Palmas de Gran Canaria contaba que habían descubierto un posible motivo de sus embarazados fallidos: el gluten.

"Si eres intolerante o tienes problemas con el gluten y lo has estado consumiendo, el sistema inmunológico sale en defensa para que no te dañe y, en consecuencia, puedes perder el embarazo", contaba en un directo de Instagram. Por ello, explicaba que sus médicos le han recomendado dejar de comer gluten una vez pasadas las Navidades. "Tengo que estar sin comer gluten un mes y medio, o dos meses, antes de hacerme otra transferencia", apuntaba.

Ahora, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' junto a Lester Duque -con quien rompió en su hoguera final- se está sometiendo a una biopsia de endometrio. Una prueba para la que es sedada (por la complicación de su caso) y que será fundamental en la evolución de su proceso de fertilidad. "Me repiten la biopsia del endometrio y yo, no sé por qué, pero tengo fe... la verdad", le ha contado a sus seguidores.

"Me la repiten por el tema del aborto, para ver si tengo algo... pero yo tengo fe en que va a estar bien, al menos esto sí. Me sedan porque tengo un útero complicado y quitarme un trocito del endometrio... cuesta, pero a mí no me supone ningún problema que me seden. Luego me levanto muy a gusto", ha contado Marta Peñate a través de su perfil de Instagram, donde ha dado la última hora antes antes de su paso por la sala de intervenciones.