Críticas a Estela Grande por la primera ropa que ha comprado a sus bebés

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP', ha recibido una inesperada lluvia de críticas por compartir las primeras compras para sus mellizos

Estela Grande toma una drástica decisión tras su última visita al ginecólogo: “Ya no puedo”

Estela grande, exconcursante de 'Gran Hermano VIP', se encuentra en plena recta final de su embarazo gemelar y ha decidido compartir con sus seguidores la primera ropa que ha comprado para sus pequeños. Sin embargo, lo que comenzó como un tierno momento de preparativos se ha convertido en una inesperada lluvia de críticas por las prendas elegidas para sus mellizos.

Recientemente, la exmujer de Diego Matamoros desvelaba los motivos por los que ha elegido los nombres de sus mellizos, un paso que la acerca aún más al día que tanto anhela. Sin embargo, no oculta que el camino no es fácil, la joven ya ha confesado que su mayor miedo es el momento del parto.

El vídeo de la discordia muestra a una Estela Grande ilusionada enseñando conjuntos de primera puesta de distintas texturas, colores, estampados y tallas. Pero la controversia no ha tardado en estallar, muchos usuarios han calificado la ropa de "poco práctica" o "incómoda". Alguno de los comentarios que han inundado su perfil han sido: "No compres tanto que crecen muy rápido y luego te regalan mucho y no da tiempo a estrenarlo", "Será muy incomodo... te recomiendo solo peleles enteros de broches....", "Crecen tan rápido sobre todo de recién que ya verás como muchas cosas te quedan sin usar".

Lejos de mantenerse al margen, la influencer, cansada de recibir críticas constantes durante todo su embarazo, ha decidido alzar la voz. Tras leer comentarios que juzgaban la ropa elegida para sus bebés, Estela ha respondido con un tono cargado de humor, pero sin dejar ni un solo cabo suelto. La exconcursante de 'GH VIP' ha dejado claro que la maternidad real también implica poner límites a todos aquellos que opinan gratuitamente en las redes sociales.

"Yo me río, pero a veces también me enfada un montón", ha transmitido la modelo, visiblemente agotada de que se analice con lupa desde el tamaño de su barriga hasta el tejido de un patuco, pasando incluso por lo que come. En su defensa, ha recalcado que la elección de los zapatos para sus hijos ha sido por la ilusión que le hacía, "sí quiero ponerlas 2 minutos para una foto y quedármela de recuerdo, pues lo voy ha hacer", ha sentenciado, reivindicando su derecho a disfrutar de sus preparativos sin dar explicaciones.

A pesar de los haters, el apoyo de sus seguidores más fieles y de su círculo íntimo es su mayor motor. Estela Grande encara las últimas semanas de embarazo con mucha ilusión, demostrando que su prioridad absoluta es mantener la tranquilidad. Ha dejado claro que va a seguir haciendo todo lo que le apetezca y compartiendo su proceso con naturalidad.