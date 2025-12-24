Berto González 24 DIC 2025 - 09:00h.

Marta López vive un momento de plena estabilidad personal, muy unida a su marido, a sus hijos y a una familia numerosa en la que su madre y sus siete hermanos siguen siendo su principal apoyo

Marta López atraviesa uno de los momentos más estables y felices de su vida. La colaboradora de 'El tiempo justo' se muestra ilusionada, tranquila y muy arropada por los suyos, sobre todo después de haber vivido uno de los momentos más especiales de su vida en su enlace matrimonial con Alejandro Huertas. Aunque su rostro es habitual en televisión desde hace más de dos décadas, la también influencer siempre ha dejado claro que, más allá de las cámaras, su verdadero refugio es su familia. Madre de tres hijos y criada en una familia numerosa, mantiene una relación muy estrecha con su madre y sus siete hermanos.

Desde que se dio a conocer tras su paso por 'Gran Hermano', Marta ha hablado abiertamente de la importancia que tiene su entorno familiar en su vida. A lo largo de los años ha vivido momentos personales complicados, pérdidas y cambios vitales, pero siempre ha contado con el respaldo incondicional de los suyos, un apoyo que hoy sigue siendo clave en esta nueva etapa vital que está viviendo junto a su marido Alejandro Huertas.

En la actualidad, Marta López está completamente volcada en su vida personal. Junto a su relación sentimental, sus tres hijos siguen siendo el motor de su vida. Marta es madre de Jorge, Hugo —al que en casa llaman Teyo, como su padre— y Javier. A lo largo de los años ha compaginado su trabajo en televisión con la crianza de sus hijos, implicándose de forma directa en su educación y en su crecimiento.

Ella misma ha explicado en varias ocasiones que su experiencia en una familia numerosa le ha enseñado que cada hijo es diferente y necesita una forma distinta de atención. Hoy, con sus hijos ya más mayores y una situación personal estable, Marta se encuentra en un momento de calma, tranquilidad y, sobre todo, plenitud.

El pilar de su madre y la unión con sus siete hermanos

Si hay una figura clave en la vida de Marta López, esa es su madre. La colaboradora ha reconocido en numerosas ocasiones que ella ha sido su mayor apoyo, su referente y su guía, tanto en los momentos buenos como en los más difíciles. Marta define a su madre como el alma de la familia, una mujer discreta, luchadora y fundamental en la educación y los valores de todos sus hijos. La relación entre madre e hija es especialmente estrecha.

Marta ha compartido públicamente la admiración que le tiene, destacando su fortaleza y su capacidad para mantener unida a una familia tan numerosa. Tras el fallecimiento de su padre, Teyo, en febrero de 2023, este vínculo se ha reforzado aún más. La pérdida supuso un duro golpe para Marta, pero el apoyo de su madre y de sus hermanos fue esencial para atravesar ese proceso de duelo.

Marta es una de ocho hermanos: cinco hombres y tres mujeres. Aunque ella es la única que se ha dedicado al mundo de la televisión, mantiene una relación muy cercana con todos ellos. A pesar de que cada uno ha seguido su propio camino profesional y personal, el contacto entre los hermanos es diario. Se reúnen siempre que pueden, especialmente en fechas señaladas, y Marta no duda en compartir algunos de esos encuentros familiares en redes sociales.

La familia también está muy unida a la siguiente generación. Marta tiene once sobrinos, con los que mantiene una relación cercana y cariñosa. Durante la pandemia, los hermanos y sus hijos protagonizaron un emotivo gesto al grabar un vídeo conjunto para enviar a sus padres, que pasaron el confinamiento solos en Zamora, un momento que demostró lo unida que está la familiar.

Criada en un entorno donde el apoyo mutuo y la convivencia eran fundamentales, Marta ha intentado trasladar esos mismos valores a su propia familia. Para ella, la familia sigue siendo su refugio, su mayor orgullo y la base sobre la que ha construido su vida. Hoy, rodeada de sus hijos, de su marido, de su madre y de sus siete hermanos, afronta el futuro con más ilusión que nunca, consciente de que el verdadero éxito siempre ha estado en casa rodeada de los suyos.