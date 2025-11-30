Carlos Otero 30 NOV 2025 - 09:00h.

El participante de 'Supervivientes: All Stars' ha conocido a su nuevo amor en un reality de internet

Hombres, mujeres y viceversa: las parejas conocidas de Abraham García

Hacía tiempo que no sabíamos nada de Abraham García. El ganador de la edición del año 2014 de 'Supervivientes' y participante de la primera entrega de 'SV All Stars' ha estado inmerso durante el último mes en un reality grabado en República Dominicana y emitido a través de YouTube. Allí ha conocido a una cantante que le ha robado el corazón y por la que tiene intención de instalarse en el Caribe. Te contamos todos los detalles sobre ella.

Chelsy Bautista, una auténtica estrella en República Dominicana

La mujer que ocupa el corazón de Abraham se llama Chelsy Bautista y tiene 28 años, cinco menos que él. Es una reconocida cantante, actriz, comediante e influencer dominicana, famosa prácticamente desde la cuna, ya que su madre también es una artista muy conocida en su país. Para que nos hagamos una idea de su popularidad, Chelsy cuenta con más de 3,6 millones de seguidores en Instagram.

La trayectoria de Chelsy en el mundo del entretenimiento dominicano ha cautivado a generaciones. Desde niña participó en programas infantiles como 'Chelsy Manía', donde ya demostraba su talento para la imitación y el humor.

En la música, su gran momento llegó en 2020 con temas como 'Pa' llegarte' y colaboraciones explosivas como 'Infieles' junto a Nino Freestyle, donde fusionó ritmos urbanos con letras llenas de carácter. En redes se la conoce como “La del Afro” por su icónico peinado. Allí refleja una personalidad extrovertida y auténtica que la ha convertido en un verdadero ícono del entretenimiento en todo el Caribe.

Una historia rápida pero a buen ritmo

El primer beso entre Abraham y Chelsy ocurrió hace apenas dos semanas durante la convivencia en el reality. El madrileño, que ya ha sido expulsado —aunque ella sigue participando—, asegura sentirse completamente "enganchado" a ella. "Estoy gestionando todo para quedarme en República Dominicana", confesó Abraham en un podcast local.

"Es una niña maravillosa, el gran premio del reality para mí", añadió. "Me gusta su actitud y su forma de ser", declaró, destacando que desde el segundo día de convivencia hubo una química extraordinaria entre ambos.

Abraham está dispuesto a darle a Chelsy su espacio para que la relación fluya con normalidad. "Ya he cometido errores en el pasado y esta vez quiero que todo salga bien", asegura el ex participante de 'Gandía Shore'. "Iremos a la velocidad que tengamos que ir", subraya sobre su futuro juntos. "Está siendo mi refugio", añade el madrileño que ha explicado que, mientras él no cree en el matrimonio, es consciente de que la ilusión de su nueva chica es pasar por el altar.

Abraham ya conoce a su suegra

La historia avanza tan rápido que Abraham ya ha conocido a la madre de Chelsy, quien en un principio no veía con buenos ojos el romance. "Me pareció una mujer muy educada y elegante", comentó él, intentando restar importancia a la primera impresión. "La entiendo, porque estoy muy encariñado con su hija. Nunca había conocido a una mujer tan talentosa como ella", continuó en sus declaraciones.