Natalia Sette 23 DIC 2025 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte una curiosa sensación que tiene desde que pasó por quirófono

Marina García desvela una extraña secuela que le ha quedado tras quitarse los implantes mamarios. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ junto a Jesús Sánchez pasó por quirófano hace unas semanas para volver a su pecho natural. Tras enseñar el impresionante resultado, la influencer se ha atrevido a compartir una rara sensación que está teniendo desde entonces.

Marina se operó por primera vez el pecho con 19 años, pasó por quirófano para realizarse un aumento ya que tenía un gran complejo. Sin embargo, hace unos años, decidió comenzar a revertir todos los retoques y operaciones estéticas que se había realizado y el último paso fue quitarse los implantes. Ahora que lleva ya un tiempo sin ellos, ha empezado a notar cosas extrañas en su cuerpo.

La joven de 26 años ha compartido todo el proceso con sus seguidores y esto no iba a ser menos. “Dato curioso”, comienza diciendo a través de sus stories de Instagram. Marina comparte una curiosa sensación que tiene desde la retirada de los implantes. “Desde que me quité las prótesis del pecho hay una cosa que sí siento, más frío”, desvela. Sin duda, lo último que esperaban sus ‘followers’ era esto.

“Tengo más frío en el cuerpo”, recalca. La propia Marina reconoce que no tiene mucha lógica lo que dice, pues no encuentra qué sentido puede tener relacionar volver a su pecho natural con sentir menos calor en el cuerpo. “No sé qué tipo de sentido puede tener”, admite. Aún así ha querido compartirlo por si alguien tiene una explicación razonable que pueda darle. “¿Tiene lógica esto?”, pregunta terminando el comunicado.

Acostumbrada a mostrarse natural y sincera con todos sus seguidores, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no solo comparte lo más obvio, como es el impresionante cambio de su pecho, si no que también se siente cómoda para hablar públicamente sobre secuelas que no sabe realmente si son o no lógicas. Marina ha logrado construir una comunidad en sus redes sociales donde se siente cómoda y segura.