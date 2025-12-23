Lorena Romera 23 DIC 2025 - 16:23h.

La hija de Isabel Pantoja y el modelo hacen balance de todo lo que su bebé ha aprendido en estos seis meses de vida

Isa Pantoja, sorprendida por un inesperado cambio en Cairo

Isa Pantoja y Asraf Beno han desvelado lo que su hijo Cairo ha aprendido en estos primeros seis meses de vida. No es la primera vez que la pareja reconoce públicamente lo impresionados y emocionados que están con la "destreza" que su bebé está demostrando para ciertas habilidades. Pero ahora, que el pequeño ha cumplido medio añito, la hija de Isabel Pantoja y el exconcursante de 'Supervivientes' han hecho balance.

La pareja tiene señalado en su calendario cada mesianiversario de su bebé, que está creciendo a un ritmo insospechado. Así lo perciben ellos, que han reconocido que el tiempo a su lado se les está pasando volando. Además, cada día con Cairo es un nuevo aprendizaje, algo que tiene a la influencer y al modelo completamente boquiabiertos.

Y es que el pequeño lo está exprimiendo todo como una alfombra, aprendiendo de cada gesto y replicándolo a su manera. Hace algún tiempo, cuando el niño tan solo tenía cuatro meses, el matrimonio compartía con sus seguidores su "destreza" para mover el sonajero él solo, a una velocidad que dejaba sin palabras a sus papás.

Ahora que Cairo ha cumplido sus primeros seis meses, Isa Pantoja y Asraf Beno han hecho balance y han compartido con sus seguidores todo lo que su peque ha aprendido en este tiempo. "Qué rápido pasa todo...", ha escrito el que fuera concursante de 'GH VIP'. "Y mírate ahora: ya te sientas, te ríes a carcajadas, te están saliendo los dientencitos, has dicho 'mamá' y 'papá', has probado tu primera cucharadita de fruta...", señala el de Ceuta.

Un storie en el que resalta lo "increíble" que es vivir esto y cómo "cambia todo en tan poquito tiempo". Pero, sobre todo, habla de su felicidad como padre primerizo. "Yo, feliz de verlo y vivirlo todo a tu lado", le dice figuradamente a su pequeño. Isa Pantoja, por su parte, también le ha dedicado unas preciosas palabras a Cairo.

"Hoy cumple seis meses el segundo amor de mi vida. Mi niño, Cairo, que crece muy rápido. Gracias por hacer mis días mucho, pero que mucho más felices. Sois todo lo que pedí a la vida porque, ante todo, soy mamá", expresa la hija de Isabel Pantoja junto a una preciosa fotografía en la que se puede ver lo mucho que ha crecido el pequeño en este medio año de vida desde que llegó al mundo.