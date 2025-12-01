Kim Kardashian sufrió un aneurisma cerebral que atribuyó al estrés

Las áreas con menor actividad podrían estar relacionadas con el estrés crónico que padece la empresaria

La empresaria y celebridad estadounidense Kim Kardashian ha revelado que su cerebro muestra "baja actividad" tras someterse a un escáner después de que sufriera una aneurisma cerebral, como ella misma ha narrado en la nueva temporada de su serie de telerrealidad ‘The Kardashians’.

Según el doctor Daniel Amen, esas áreas con menor actividad podrían estar relacionadas con el estrés crónico que padece la empresaria: "Podría ser el estrés crónico al que te has visto sometida intentando pensar en presentarte a los exámenes dentro de un par de meses y estudiando 10 horas al día, por no mencionar el resto de cosas que pasan en tu vida".

"Con los lóbulos frontales como funcionan ahora, sería más difícil manejar el estrés y eso no es bueno para ti, especialmente mientras estudias y te preparas para tomar los exámenes", le advertía el profesional.

Kim Kardashian sufrió un aneurisma cerebral que atribuyó al estrés causado por su polémico divorcio en 2022 del rapero Kanye West, según se reveló en la nueva temporada de su serie de telerrealidad ‘The Kardashians’.

Un aneurisma cerebral es una protuberancia o dilatación (saco) en un vaso sanguíneo en el cerebro, son relativamente comunes y no siempre necesitan tratamiento. Aunque el estrés no causa esta enfermedad, puede influir de manera indirecta en aquellos factores que aumentan el riesgo de padecerlo.

"Hay como un pequeño aneurisma", se escucha decir a la empresaria, de 45 años, mientras aparece sometiéndose a una tomografía cerebral.

Tras la detección del aneurisma, Kim le contó a su familia que parece estar provocada por el estrés.

Kim habla sobre su relación con Kanye

La propia Kim aseguró recientemente haber estado en un matrimonio "tóxico" de casi quince años con West, y aseguró también que le resultó difícil identificar las primeras señales del colapso mental que atravesaba su entonces esposo.

En una entrevista en el pódcast ‘Call Her Daddy’ el pasado 15 de octubre, la celebridad reconoció que sintió mucha presión de ser juzgada por el público cuando tomó la decisión de separarse.