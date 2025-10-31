Kim Kardashian afirma que la llegada del hombre a la luna en 1969 fue un montaje y la NASA responde

La empresaria y fundadora de Skims alega en su reality que la misión Apolo 11 con Buzz Aldrin y Neil Armstrong "no sucedió"

Kim Kardashian ha protagonizado una nueva polémica. La empresaria estadounidense ha asegurado que la llegada del hombre a la luna en 1969 fue un montaje y que nunca ocurrió.

Así lo ha afirmado mientras mantenía una conversación con la actriz Sarah Paulson en el nuevo capítulo de su serie, 'Las Kardashian', donde ha manifestado su convicción de que la misión Apolo 11 con Buzz Aldrin y Neil Armstrong "no sucedió".

Según se observa en el reality, Kim estaba grabando 'Todas las de la ley' junto a Paulson, a quien intentaba convencer y generar dudas sobre aquel histórico momento. "Creo que fue falso", apunta.

"Te voy a enviar un millón de artículos de Buzz Aldrin y del otro", refiriéndose al también astronauta Armstrong. "En una charla con Aldrin, una chica le pregunta: '¿Cuál fue el momento más aterrador?' Y él responde: 'No hubo ningún momento aterrador, porque no sucedió. Podría haber sido aterrador, pero no lo fue, porque no sucedió'".

Kim alega que, como el astronauta "se ha hecho mayor", ahora se le escapan comentarios como ese. "Así que creo que no sucedió", ha admitido la celebrity.

En este sentido, la actriz le indica que va a hacer una "investigación exhaustiva" después de analizar el material que le envíe Kim, quien sostiene que suele enviarle a Paulson "teorías conspirativas todo el tiempo".

Para rematar, la hija de Kris Jenner espeta mirando a cámara: "No creo que lo hayamos hecho. Creo que fue falso. He visto algunos vídeos de Buzz Aldrin hablando de que no sucedió. Ahora lo dice todo el tiempo, en las entrevistas".

En cuanto a las razones que le han llevado a pensar esa teoría, manifiesta: "¿Por qué dice Buzz Aldrin que no sucedió? No hay gravedad en la luna, ¿por qué ondea la bandera? Las botas que tienen en el museo, las que supuestamente usaron en la luna, tienen una huella diferente a la de las fotos. ¿Por qué no hay estrellas?".

Sus palabras han provocado una oleada de reacciones en redes sociales y medios. Y en respuesta a sus declaraciones, la agencia NASA se ha pronunciado con contundencia, afirmando que Estados Unidos viajaron a la luna seis veces entre 1969 y 1972.

El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, ha publicado en su perfil de X -antes Twitter- el siguiente mensaje dirigido a Kim Kardashian: "Sí, Kim Kardashian, hemos estado en la Luna antes. ¡Seis veces!"

La fundadora de Skims, por su parte, puntualiza: "Van a decir que estoy loca pase lo que pase. Pero, por favor, vayan a TikTok. Véanlo ustedes mismos".