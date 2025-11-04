Celia Molina 04 NOV 2025 - 11:48h.

La influencer estadounidense ha hablado de su "tóxica relación con chat GPT" en el detector de mentiras de la revista Vanity Fair

Kim Kardashian es oficialmente abogada: así ha sido su graduación en la facultad de derecho de Harvard

Compartir







El pasado mes de mayo, Kim Kardashian se licenció en derecho tras seis años estudiando en la Universidad de Harvard, aunque sin acudir al campus de forma presencial. Tal y como permite el estado de California, la estrella de la televisión pudo estudiar la carrera en casa bajo la supervisión de abogados, si bien, para ejercer la abogacía todavía tiene que aprobar el examen de la Barra de Abogados de California, que incluye una prueba de memorización de leyes, una prueba de ética y un proceso de aptitud.

Recientemente, Kim se ha sometido al detector de mentiras de la revista Vanity Fair, donde ha confesado la "relación tóxica" que mantiene con la Inteligencia Artificial generativa. El uso de chat GPT está cada vez más extendido a escala mundial y no es ningún secreto la fascinación que este miembro del club Kardashian tiene por las nuevas tecnologías. Hace un año, ella misma presentó en las redes sociales a su "nuevo amigo", el nuevo robot humanoide de Tesla, que le había llegado a su propia casa.

"Deberían mejorar esta tecnología"

Al responder al detector, Kim ha asegurado que ha estado usando chat GPT para prepararse los exámenes de derecho: "Sí lo uso para cuestiones legales. Cuando necesito saber la respuesta a una pregunta, hago una foto, la saco y la pongo ahí. La IA me ha hecho suspender exámenes todo el tiempo. Y luego me enfado y le grito", ha dicho, concluyendo que ella - porque habla de esta IA como si fuera una mujer - es su "amiga-enemiga".

"Pero tienen que mejorar esta tecnología, porque confío en ella para que me ayude de verdad, y me está enseñando una lección de vida y luego se convierte en mi terapeuta para decirme por qué tengo que creer en mí misma después de que se equivocaran con la respuesta. Es como una costumbre. Hago capturas de pantalla todo el tiempo y las envío a mi chat grupal. ¿Puedes creer que esta zorra me esté hablando así? Es una locura", ha dicho en tan peculiar entrevista.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Hace poco, esta exitosa creadora de contenido causó una gran polémica al asegurar, en el documental que muestra su día a día con sus hermanas, que, en realidad, "el hombre nunca llegó a la Luna". Una teoría de la conspiración que flota en el imaginario popular desde hace mucho años y que ella ha argumentado por los "vídeos que ha visto en TikTok" donde, supuestamente, uno de los tripulantes del Apolo 11 y compañero de Neil Amstromg, Buzz Aldrin, aseguraba que aquel hito histórico nunca sucedió. Algo que él mismo desmintió en sus redes cuando escuchó tal declaración.