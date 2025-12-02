Los espléndidos 63 años de Demi Moore y su mensaje sobre la edad: "Me veo a mí misma y la plenitud de la mujer en la que me he convertido"
Otro de sus mensajes contra el edadismo fue: “Quien piense que envejecer significa vivir menos está tristemente equivocado”
Orgullo de madre: Demi, Angelina y otras famosas de más de 50 que presumen del talento de sus hijas
La actriz norteamericana, Demi Moore, ha vuelto a hacer gala de su edad presumiendo de la madurez, la importancia de saber cumplir años y aceptar los cambios que ello supone. En una entrevista reciente en 'The Stephen Colbert Show', abordó el tema del envejecimiento y cómo ha cambiado su percepción a lo largo de su vida. La actriz, que recientemente cumplió 63 años, expresó que "envejecer no significa vivir menos", sino una etapa de plenitud y autoconocimiento.
Moore compartió que, en el pasado, su relación con la edad estuvo marcada por juicios y autocríticas. A los 20 y 30 años, encontraba aspectos de sí misma que consideraba insuficientes, lo que generaba una relación complicada con su imagen y su autoestima. Sin embargo, con el tiempo, ha logrado una aceptación más madura y sincera con este proceso natural. "Cuando me miro ahora, veo la plenitud de lo que soy, no solo la imagen exterior", confesó a su interlocutor.
Se siente en un momento "maravilloso" de su vida
La actriz también destacó que, en su etapa actual, se siente en un momento "maravilloso" de su vida, con una independencia y autonomía que nunca había experimentado. Esto le permite redefinir quién es y hacia dónde quiere dirigirse, especialmente ahora que sus hijas son adultas. Moore resaltó que, aunque todavía hay cosas que desearía que fueran diferentes, su visión del envejecimiento ha evolucionado hacia una aceptación positiva y enriquecedora.
Además, Moore reflexionó sobre la importancia de dejar atrás los juicios del pasado y centrarse en la totalidad de su ser. La actriz ha pasado por un proceso de autoconciencia que le ha permitido valorar su crecimiento personal y su experiencia vital. En sus palabras, envejecer no implica menos vida, sino una oportunidad para vivir con mayor intensidad y autenticidad.
Este cambio de perspectiva no solo refleja su crecimiento personal, sino que también contribuye a desmontar el tabú que aún pesa sobre el envejecimiento, especialmente en las mujeres. Moore ha sido una voz que desafía los estereotipos y promueve una visión más positiva y realista del paso del tiempo, alentando a otras a aceptar y celebrar su edad con orgullo, como ha demostrado en esta entrevista.