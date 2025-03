Han pasado menos de 48 horas de la ceremonia que premia al cine, y ahora se ha conocido cómo se encuentr a la actriz tras su sonada e inesperada derrota. " No puede evitar sentirse desconsolada ", ha desvelado una fuente a 'Page Six'.

Tal y como han informado, este varapalo profesional ha sido "una gran decepción" para Moore, ya que estaba convencida de que "la llamarían por su nombre". Tras lo ocurrido, "un montón de personas se acercaron a Demi en la fiesta de los Oscar de 'Vanity Fair' para mostrarle su amor y apoyo por su trabajo". Pese a todo, también se siente "emocionada por Mikey" y por "todas las demás mujeres que fueron nominadas para este premio". La protagonista de 'Anora' vencía a Gascón, a la brasileña Fernanda Torres ('I'm Still Here'), a la británica Cynthia Erivo ('Wicked') y a la propia Moore.

Momentos antes de conocer a la vencedora, la hija mayor de Demi, Rumer Willis, no quiso perder la oportunidad de dedicarle unas emotivas palabras a su madre a través de las redes sociales que conmocionaron a sus seguidores. " Mi madre, mi heroína . Mi vencedora para siempre", comienza la carta.

"Viéndote, de pie en tu poder, en tu brillantez, en la culminación de décadas de trabajo duro, resistencia y talento innegable, nunca he estado más orgullosa. Has dedicado tu vida a tu arte, vertiendo cada pizca de ti misma en las historias que cuentas, los personajes que das a la vida y las barreras que continúas rompiendo. Y esta noche, el mundo será testigo de lo que siempre he sabido: eres una fuerza", continuaba la primogénita de Moore y Willis.