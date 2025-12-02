Este encuentro forma parte del trabajo que la Corona viene desarrollando en materia de derechos humanos

Los reyes Felipe VI y Doña Letizia han acudido a un encuentro con 15 supervivientes de trata, una cita especialmente significativa porque se trata de un compromiso en el que la reina lleva años involucrada y al que se ha sumado el rey por primera vez. El acto ha tenido lugar en la sede de la Universidad Rey Juan Carlos, dentro de un programa destinado a visibilizar la realidad de la explotación sexual y a impulsar la reinserción social y laboral de sus víctimas.

Este encuentro forma parte del trabajo que la Corona viene desarrollando en materia de derechos humanos, especialmente desde que Doña Letizia comenzó a colaborar estrechamente con organizaciones que luchan contra la trata. De hecho, el gesto de la reina ha sido especialmente simbólico, luciendo un vestido que ha sido confeccionado precisamente en los talleres donde trabajan estas mujeres víctimas de explotación sexual, un proyecto que busca ofrecer empleo y autonomía a quienes han logrado salir de las redes de trata.

La presencia del rey añade un refuerzo institucional a esta causa, subrayando la importancia de abordar un problema que afecta a miles de mujeres en España y que aún continúa siendo una realidad en la sombra. Con este acto, la Casa Real pretende dar visibilidad, apoyo y dignidad a quienes han sufrido este tipo de violencia.