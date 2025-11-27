La visita de Estado del presidente de Alemania, Frank‑Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender, se prolonga hasta este viernes

Este pasado miércoles 26 de noviembre, los reyes Felipe y Letizia recibieron en el Palacio Real de Madrid al presidente de Alemania, Frank‑Walter Steinmeier, y a su esposa, Elke Büdenbender, con motivo de su visita de Estado.

La velada -la segunda cena de gala que se celebra este mes en el Palacio Real tras la organizada para el sultán de Omán- ha recuperado el esplendor y protocolo propios de un evento diplomático de máximo nivel.

La recepción al matrimonio alemán ha estado marcada por muestras de cercanía: tras su llegada en uno de los Rolls-Royce oficiales, la reina Letizia y Elke Büdenbender se fundieron en un caluroso abrazo, gesto poco habitual en actos tan solemnes y que dejó clara la buena relación personal entre ambas.

El menú

Pero si hay un momento clave en cualquier banquete de Estado es la gastronomía, y en esta ocasión, Casa Real recurrió a la excelencia: el menú fue diseñado por el afamado chef con dos estrellas Michelin, Paco Roncero, ya responsable de otras cenas oficiales en los últimos años.

La cena empezó con unos salazones servidos con licuado de apio, queso manchego y tomates confitados. El plato principal fue una lubina acompañada de beurre rouge y alcachofas.

Como broche final, se ofreció un cremoso de regaliz. Un menú que combinó gastronomía española a la altura de una velada diplomática de alto rango.

La música

La ambientación musical corrió a cargo de la Unidad de Música de la Guardia Real, compuesta por todo tipo de repertorio clásico, como un movimiento de la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven o piezas de Richard Wagner, y por guiños nostálgicos al pasado.

Se interpretaron canciones españolas de los años 80, entre ellas el emblemático tema 'Noelia', de Nino Bravo, aportando a la velada un aire más cálido y cercano.

Discurso, idiomas y gestos

Durante su intervención, Felipe VI sorprendió al iniciar y cerrar su discurso con expresiones en alemán: saludó con un "Guten Abend" y brindó con un "Auf Deutschland & Spanien. Zum Wohl". Este guiño lingüístico fue todo un gesto de respeto y cercanía hacia sus invitados.

En sus palabras destacó la historia entre ambos países, la defensa de los valores compartidos como la democracia, la libertad y la justicia social, y su compromiso con una Europa unida.

El look de la reina Letizia

La reina volvió a marcar la gran cita de la noche con su look. Recuperó una de las piezas emblemáticas del joyero real, la tiara Cartier, que no lucía desde hace siete años, toda una sorpresa para los seguidores de la realeza.

Asimismo, combinó la tiara con un vestido largo sobrio, manga adornada con pedrería, y un peinado recogido, trasladando una imagen clásica y sofisticada, acorde con la solemnidad del acto.

Pero más allá del protocolo, lo que más llamó la atención fue su naturalidad y cercanía: se la vio sonriente, relajada durante el besamanos, compartiendo gestos de complicidad tanto con su marido como con la primera dama alemana, y conversando de forma distendida antes de acceder al comedor de gala.

La agenda oficial de su visita de Estado

Tras la cena de gala, la visita de Estado de Steinmeier y su esposa se prolongará hasta el 28 de noviembre. Este jueves, el soberano español y el presidente alemán inauguran el foro empresarial Hispano-Alemán, organizado por la CEOE.

Por la noche, los alemanes darán una recepción en honor de Sus Majestades en la Embajada de Alemania en España.

Ya el viernes, Steinmeier, junto a Felipe VI, rendirá homenaje a las víctimas del bombardeo de Gernika y visitará el Museo de la Paz de la localidad de Bizkaia.