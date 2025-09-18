Los soberanos españoles cerrarán su viaje de Estado al país este viernes, cumpliendo con su agenda y los requisitos diplomáticos

El protocolo que deben cumplir los reyes Felipe y Letizia en Egipto: una prenda prohibida y varias normas a seguir

Los reyes Felipe y Letizia han cumplido una ilusión personal durante su visita de Estado a Egipto. Así lo aseguraba el propio monarca español horas antes, desvelando que "lo ansiamos de manera especial". Dicho y hecho. En la noche de este pasado miércoles, los soberanos han hecho realidad uno de sus sueños.

Sus Majestades han disfrutado por primera vez del atardecer frente a las pirámides de Guiza en una visita privada fuera de agenda.

Acompañados por el presidente Abdel Fattah Al-Sisi y la primera dama Entissar Amer, Felipe y Letizia han vivido una velada que se ha convertido en uno de los momentos más destacados de su estancia.

El propio Felipe VI ya había expresado ante una representación de la comunidad española en la capital egipcia sus ganas de visitar una de las grandes joyas del antiguo Egipto. "Como nota personal, os confieso que ansiamos, de manera especial, ver la luz del atardecer en las pirámides de Guiza", señalaba el rey.

La ceremonia tuvo lugar al caer la tarde. Los reyes fueron invitados a cenar en el hotel Mena House, justo frente a la explanada de Guiza, con vistas espectaculares de Keops, Kefrén y Micerinos. Después, en una visita guiada privada, pudieron admirar la pirámide de Keops y la Gran Esfinge iluminadas, disfrutando de la atmósfera única del lugar sin la multitud habitual.

Los planes de su visita a Egipto

El viaje de Estado continúa este jueves, cuando el rey inaugura el foro empresarial hispano-egipcio, que reúne a representantes de compañías de ambos países interesadas en proyectos de inversión conjunta.

Después se prevén visitas a instituciones científicas y culturales donde España desarrolla programas de colaboración. La reina Letizia, por su parte, se desplaza hasta la Fundación Sultán en la Ciudad de los Muertos.

Asimismo, se trasladarán a Luxor, ciudad que concentra algunos de los yacimientos arqueológicos más emblemáticos del mundo. Allí, Felipe VI y Letizia se desplazarán al templo de Luxor y al Valle de los Reyes, donde se esperan fotos majestuosas de los soberanos.

Finalmente, el viernes regresarán a España, cumpliendo con su agenda y los requisitos diplomáticos.

Por parte del jefe del Estado español, también se han desplazado hasta el país el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino; el embajador de España en Egipto, Álvaro Iranzo, y la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla.