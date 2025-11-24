La serie documental, ahora ampliada y remasterizada, reconcilió a la generación del grunge y el britpop con la banda más icónica de los boomers

Suele ser habitual, y casi obligatorio, que los jóvenes rechacen la música de sus padres. Cada generación necesita descubrir su propia banda sonora, un sonido que resuene con su identidad y sus experiencias y que, al mismo tiempo, rompa con el status quo establecido por la anterior. Ha ocurrido, sigue ocurriendo y ocurrirá siempre. Pero aunque los jóvenes busquen escribir su propio capitulo en la gran historia de la música, los clásicos al final perviven. Nunca pierden su relevancia. Trascienden las épocas y las modas.

A mediados de los años 90 la Generación X aún lloraba la trágica muerte de Kurt Cobain, el gran profeta del desencanto grunge, cuando descubrió de verdad a The Beatles, ese grupo antiguo que representaba el dominio baby boomer mejor que ningún otro y que, por tanto, despertaba cierto escepticismo entre los adolescentes, cuando no un rechazo absoluto. Pero el lanzamiento de 'The Beatles Anthology' en 1995 cambió la historia. Aquel mastodóntico proyecto en forma de serie documental y abundante material inédito sobre los 'fab four' les ofreció una conexión auténtica y de primera mano con la Beatlemania.

Reales e imperfectos

La clave quizás estuvo en presentar a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star contando su propia historia en primera persona, sin narradores externos, con franqueza y humor. Esto permitió a una nueva generación verles como seres reales, accesibles e imperfectos, no como iconos santificados. Los 8 episodios del la serie documental, en los que se retrataba el origen, ascenso a la fama, éxitos, desavenencias y rencores eran tan adictivos y fascinantes como hoy puede serlo 'Stranger Things' o 'Juego de tronos'. Era casi imposible verla y no convertirte automáticamente en fan.

"Los primeros años de los Beatles, sudando en cuero en el barrio rojo de Hamburgo o en el subterráneo Cavern Club de Liverpool, casi podrían ser punks, y en la era del grunge eso contaba como credibilidad", cuenta el reportero Ben Sisario en 'The New York Times'. Y no se puede obviar que el lanzamiento de 'Anthology' coincidió con el apogeo del britpop, cuyos principales exponentes (Oasis, Blur, Radiohead) citaban frecuentemente a los cuatro de Liverpool como una influencia fundamental, legitimando el interés por The Beatles entre la Generación X.

Tocaba desempolvar los viejos vinilos que los padres guardaban como oro en paño, o perderse en los tres álbumes dobles que acompañaron al documental, repletos de demos, tomas descartadas, grabaciones en vivo y rarezas de estudio nunca antes publicadas, todo un material intente que ofrecía una nueva perspectiva de la evolución musical de la banda. Incluso las dos nuevas canciones, 'Free as a Bird' y 'Real Love', completadas con la voz de Lennon rescatada de una demos, presentaban a The Beatles como una banda activa y relevante en los 90, más allá del fenómeno histórico.

Imágenes y audio renovados

Ahora llega una versión ampliada de la serie con motivo de su 30 aniversario con imágenes y audio renovados. Los álbumes también se han reeditado con un nuevo cuarto volumen, centrado en el período 1969-1970 -es decir, cuando grabaron 'Let it Be' y 'Abbey Road'- y las primeras sesiones en solitario de cada beatle tras su separación oficial en abril de 1970. Su efecto en las nuevas generaciones probablemente no será el mismo que tuvo en la X, básicamente porque el fenómeno beatle ha permanecido vivo durante todos estos años gracias a la avalancha de reediciones, proyectos documentales como el monumental 'Get Back' de Peter Jackson o esa 'Now and Then' rescatada y completada con ayuda de la IA. Y para 2028 están previstas cuatro películas dirigidas por Sam Mendes que mantendrán viva la beatlemania también en la era de Taylor Swift, TikTok y los ídolos del K-Pop.