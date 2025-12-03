La mujer de Bruce Willis, afectada por la salida de su marido de casa: "No es así como imaginé nuestra vida"

Claudia Barraso 03 DIC 2025 - 18:29h.

La mujer de Bruce Willis tomó una de las decisiones más duras para mirar por la salud de su marido: cambiarle de casa para que reciba atención médica

La familia de Bruce Willis donará el cerebro del actor tras su muerte para colaborar en la investigación de la demencia

La mujer de Bruce Willis tomó una de las decisiones más duras para mirar por la salud de su marido. Le trasladó a otra casa donde podía recibir asistencia médica las 24 horas del día, debido a que la enfermedad del actor estaba desarrollándose más rápido y estaba afectando a algunas áreas de su cerebro.

Desde que salió a la luz que el actor sería trasladado a este tipo de domicilio, Emma Heming recibió muchas críticas al respecto, entre ellas que no estaba comprometida con cuidarle y que por eso le había enviado a otro lado. Para ella, fue una decisión muy difícil de tomar y todo lo que le llegó por parte de muchos fans hizo que fuese aún más complicado de asumir, como ha revelado en la conferencia ‘End Well 2025’.

Entre lágrimas confesaba cómo estaba atravesando este duro momento en el que tiene que asimilar que su esposo está peor y que ella no dispone de los conocimientos y habilidades necesarias para poder darle todos los cuidados que necesita para llevar una buena vida durante esta enfermedad. “Son decisiones difíciles, imposibles. Me ahogo solo de pensarlo. No es así como imaginé nuestra vida”, confiesa.

Apoyada por la familia del actor

Aunque las críticas no le han ayudado a sentirse mejor después de tener que tomar esta decisión, sigue pensando firmemente en que hizo lo correcto tanto para él, como para si familia. “Es la mejor y más segura decisión”. A pesar de ser de que la enfermedad de Bruce Willis es un tema peliagudo en la familia, la mujer del estadounidense quiso hablar abiertamente de ella y de los cambios que han tenido que hacer en la familia por el bien de todos ellos.

“Sabía que al ser honesta y abierta al respecto recibiría muchas críticas”. De la misma manera que ha confesado que sabía que iba a recibir muchas críticas por las últimas novedades conocidas sobre el estado de salud del actor, dijo que ha recibido el respaldo incondicional de la familia del actor. “Ellos lo saben, están en esto y yo tengo una hermosa familia unida. También tengo a la madre de Bruce, que tiene 90 años. Tengo a su hermano, hermana y primos y han sido muy cariñosos, comprensivos y no ha tenido prejuicio”.