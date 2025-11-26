Celia Molina 26 NOV 2025 - 11:00h.

Emma Heming Willis ha explicado, una vez más, cuáles son las mejores formas de comunicarse con personas con demencia

Bruce Willis aparece en público de la mano de su cuidador y en plena batalla contra la demencia frontotemporal

Emma Heming Willis, actual mujer de Bruce Willis, ha dado una entrevista exclusiva en la conferencia End Well 2025 en Los Ángeles (una charla sobre los cuidados en el final de la vida), en la que ha hablado de la evolución de la salud del actor. En el año 2022, el protagonista de títulos tan taquilleros como 'Jungla de Cristal' o 'Armageddon' se retiró de la actuación al ser diagnosticado de afasia, una dificultad del lenguaje. Poco después, se enteró de que dicha afección formaba parte de una enfermedad mayor: la demencia frontotemporal que sufre desde entonces y con la que ha tenido que lidiar toda su familia.

La Clínica Mayo define esta patología como un conjunto de enfermedades que afectan al lóbulo frontal y temporal del cerebro y que indicen directamente en el habla, la conducta y la personalidad. Fue el cambio en el carácter del actor - pasó de ser un "marido cálido y cariñoso a mostrarse "frío y distante" - lo que le hizo pensar a Emma que su matrimonio se estaba "tambaleando", planteándose, incluso, el divorcio. Al conocer la verdad sobre lo que le estaba pasando a su esposo, se volcó en sus cuidados, por muy criticada que haya sido por haberle ubicado en una segunda residencia medicalizada, donde el actor recibe toda la ayuda que necesita.

"Les puede parecer que tu cabeza flota"

Tanto Emma como el resto de la familia se preocupan tanto del bienestar de Bruce, que hasta evitan llevar ropa oscura cuando están en su presencia. "Para alguien con demencia, puede parecer que tu cabeza flota", ha dicho, pues esta enfermedad puede alterar la percepción y es mejor utilizar prendas de colores vistosos y llamativos, para que no las confundan "con sombras". Como el actor también ha perdido la capacidad de comunicarse mediante el lenguaje, sus seres queridos han aprendido a hablar con él de otra forma: con gestos sencillos como levantar el dedo pulgar, o hacer un signo de que "todo está bien".

En su participación en la conferencia, acorde con el libro que Emma ha escrito sobre cómo es cuidar a una persona con demencia frontotemporal, esta admirable mujer ha explicado que su marido no es la única persona de la que se encarga: "Cuido de mis dos hijas pequeñas, de mi marido Bruce, de su madre anciana y de la mía... Estamos en una posición muy privilegiada" dijo en el evento. "Es casi como si tuvieras que ser una estrella de cine icónica de Hollywood para poder permitírtelo", añadió, con respecto a lo costoso que es mantener y cuidar a tantos familiares a la vez.

Al ser preguntada por cómo afronta la próxima Navidad, cada vez más cerca, Heming ha dejado claro que la demencia no debe "estigmatizarse" porque en su casa sigue habiendo "felicidad": "Creo que para nosotros lo importante es que yo pueda estar ahí y acompañarle. Quiero decir, nuestra vida es muy sencilla. De hecho, siempre lo ha sido. Creo que el simple hecho de poder estar con él es una alegría. Y que es importante que no pintemos un panorama tan negativo en torno a la demencia. Seguimos riendo. Sigue habiendo alegría. Solo que es diferente", concluyó en su entrevista.