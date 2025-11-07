Celia Molina 07 NOV 2025 - 15:21h.

TMZ y Daily Mail han publicado varias fotografías del actor dando un paseo por la playa de la mano de uno de sus cuidadores

La emotiva carta de la hija de Bruce Willis a su padre: "Ojalá te hubiera hecho más preguntas cuando podías contármelo todo"

Compartir







A sus 70 años, Bruce Willis continúa luchando contra la demencia frontotemporal, la enfermedad que le detectaron en el año 2022 y que supuso su retirada obligatoria del mundo de la interpretación. Gracias al libro publicado por su mujer, Emma Heming Willis, y por las declaraciones que ella misma ha hecho en varios programas de televisión a la hora de promocionarlo, sabemos que el famoso actor, que dio vida al indestructible John McClane en 'Jungla de Cristal', está viviendo en una casa separada de la que, hasta ahora, era su vivienda habitual.

Para Emma, que hasta pensó en separarse cuando todavía no entendía el por qué del cambio radical de conducta de su marido, tomar la decisión de llevarle a una segunda residencia fue una de las "más difíciles de toda su vida", pero ahora sabe que allí está médicamente atendido durante las 24 horas del día. "Es lo que Bruce hubiera querido, por el bien de nuestras hijas. Él no quería que fuesen ellas las que hubieran tenido que adaptar su casa a sus necesidades médicas", dijo en la televisión americana. Y esa atención continua se ha hecho visible en la última aparición pública del actor.

PUEDE INTERESARTE La realidad actual de Bruce Willis: de las novedades de su estado de salud al papel de Demi Moore

Un paseo por la playa de Los Ángeles

Tanto el Daily Mail como el medio estadounidense TMZ han publicado varias fotografías de Willis en las que aparece cogido de la mano de su cuidador durante una de sus escasas salidas a la calle. "El actor disfrutó de un paseo por la playa de Los Ángeles y parecía estar de buen humor, incluso esbozó una sonrisa en un momento dado", dicen los medios locales. Estas imágenes se tomaron un día después de que su exmujer, Demi Moore, de 62 años, asistiera a una gala benéfica repleta de estrellas celebrada en su honor en la ciudad de Nueva York. Willis no asistió al evento pues, desde su diagnóstico, ha permanecido tranquilo, alejado de los focos.

La familia del actor anunció en 2023 que le habían diagnosticado demencia frontotemporal (FTD), un tipo de demencia que provoca un rápido deterioro de las áreas del cerebro relacionadas con la personalidad y las habilidades lingüísticas. Es por los síntomas relacionados con el cambio de conducta - Willis siempre había sido un hombre cálido y cariñoso y pasó a mostrarse "distante y frío" - por lo que actual mujer, Emma, pensó que su "matrimonio se estaba desmoronando". El diagnóstico, sin embargo, puso luz a una situación que toda la familia ha enfrentado unida durante los dos últimos años.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La apacible sonrisa con la que el protagonista de Armageddon aparece en las últimas fotografías es propia de esa "felicidad" que muestra en casa el actor a pesar de su enfermedad, tal y como siempre cuentan sus familiares. A través de sus redes sociales y entrevistas, tanto las hijas de Willis como su exmujer, Demi Moore, hablan de "la buena actitud, la paz y la tranquilidad" que desprende , a pesar de que, desde hace un tiempo, ya no puede comunicarse con nadie verbalmente.