Celia Molina 27 NOV 2025 - 11:53h.

Su esposa, Eming Heming Willis, declara en su libro sobre los cuidados de la demencia su intención de donar el órgano del actor

La mujer de Bruce Willis explica por qué ya no usa ropa oscura delante de él: "Es lo mejor para las personas con demencia"

Desde que publicó su libro, 'The Unexpected Journey', donde narra cómo se siente como cuidadora de una persona con demencia, Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, ha dado numerosas entrevistas con las que trata de normalizar la enfermedad. En el año 2022, el protagonista de sagas tan icónicas como 'Jungla de Cristal' se retiró de la actuación, tras ser diagnosticado de demencia frontotemporal (DFT), un tipo de neurodegeneración que afecta directamente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro y que altera el lenguaje, la conducta y la personalidad de los pacientes.

Fue, precisamente, ese cambio en la forma de ser del actor - que pasó de ser un hombre "cálido y cariñoso' a mostrarse "frío y distante" - el primer síntoma que, si saberlo, reconoció su mujer. En una reciente declaración, Emma confesó que pensó que su "matrimonio se estaba tambaleando" y que llegó, incluso, "a pensar en el divorcio" al notar a Bruce tan distinto. Porque, por muy duro que se haya mostrado siempre en la gran pantalla, lo cierto es que la familia del actor siempre le ha definido como un hombre "cariñoso, amable y muy divertido".

De momento, hay cura ni tratamiento para la DFT

Durante todos estos años, tanto Emma como las hijas de Bruce Willis, como su exmujer, la actriz Demi Moore, se han volcado en proporcionarle los cuidados que necesita. Llegó un momento, sin embargo, en el que sus necesidades superaron las posibilidades que ofrecía la vivienda familiar y, por ello, su esposa decidió trasladarle a una segunda residencia medicalizada, muy cercana a la oficial, donde el actor está rodeado de cuidadores, que velan por su vida.

A esta decisión, que fue muy cuestionada en las redes sociales, se una otra, que la familia de Willis ha comunicado a través del libro de Emma: su intención de donar a la ciencia el cerebro del actor, cuando éste fallezca. Así, podrán colaborar en la investigación de la demencia frontotemporal y ayudar, quizá, a otras personas que la padezcan en el futuro. Por el momento, no hay tratamiento ni cura para esta enfermedad. Y, al ser una patología que afecta a distintas partes del cerebro, es tan diferente en cada paciente que, muchas veces, la familia no sabe cómo abordarla.

La familia de Bruce Willis se comunica con él por gestos

Como ya se ha dicho, el protagonista de 'Armageddon' ha perdido ya la capacidad de hablar y sus familiares han tenido que encontrar la forma correcta de comunicarse con él. En una reciente entrevista en el podcast 'The Tamsen Show', Emma Heming explicaba cuál es la mejor forma de dirigirse a una persona con demencia frontotemporal: "Lo recomendable es no hablarles nunca de frente y comunicarse a través de gestos pequeños y sencillos como levantar el dedo pulgar o hacer una señal de OK. Uno no puede pretender tener una larga charla con ellos", apuntaba, según los consejos que le han dado los especialistas.

Igualmente, la esposa del actor, apuntó que, cuando van a ver Bruce, "nunca llevan ropa" oscura pues, la demencia puede alterar la percepción de los pacientes, y "parecerles que tu cabeza está flotando en el aire" o encima de una sombra. Con estos pequeños detalles, y con todo el amor que le procesan, ayudan que Willis pueda sentirse mejor en su día a día.