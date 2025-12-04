Celia Molina 04 DIC 2025 - 10:36h.

El autor de 'Mundo Amarillo' y creador de la serie 'Pulseras Rojas' ha comunicado en sus redes que le han detectado un tumor

Albert Espinosa sufrió tres cánceres de los 14 a los 24 años, por los que perdió una pierna, un pulmón y parte de su hígado

Compartir







En una semana en la que otros personajes conocidos de la pequeña pantalla, como el actor de 'Padres Forzosos', Dave Coulier, han comunicado que padecen cáncer por segunda vez, el escritor y cineasta, creador de la serie 'Pulseras Rojas', Albert Espinosa Puig, ha anunciado en sus redes sociales que le han detectado una nueva anomalía, por la que ha tenido que ser operado de urgencia.

Albert es conocido en España por haber contado - en su libro 'Mundo Amarillo' - cómo, a los 14 años, fue diagnosticado de su primer cáncer de huesos, por el que estuvo entrando y saliendo de los hospitales durante años. Finalmente, a los 24, superó la enfermedad tras perder una pierna, un pulmón y parte del hígado, convirtiendo su experiencia vital en todo un ejemplo de superación y resiliencia. Él siempre dice que "no perdió una pierna, sino que ganó un muñón", en honor a la filosofía de vida que le inculcó su padre: que en todas las pérdidas, siempre hay alguna ganancia.

"Espero que esto sea corto y que sea benigno"

En vez de estancarle, su larga enfermedad sacó en él su vena más creativa. Y, aunque, en principio, decidió estudiar Ingeniería Industrial, pronto abandonó esta rama para dedicarse por completo al cine a la literatura. Hoy, con la misma fuerza y esperanza con la que siempre ha afrontado la vida, ha escrito un texto en el que, al igual que los protagonistas de su serie - jóvenes enfermos que convivían en el hospital y que se identificaban a sí mismos por llevar unas pulseras rojas - ha comunicado que ha tenido que ser ingresado de nuevo:

"Os quiero contar algo amigos, este miércoles debo vivir otro capítulo de 'Pulseras Rojas' dentro de mí. Este será uno de corta duración y espero que benigno. Sé que estaré muy cuidado y, en cuanto todo esté bien, prometo contároslo. Sé que muchos me queréis y me enviaréis vuestra fuerza para ahora que me están operando. Yo recogeré toda vuestra energía y amor y haré muy buen uso de ella", ha dicho, por tanto, a la espera de una biopsia en la que se determine si el tumor que le han encontrado es "bueno o malo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Gracias de antemano por todos los buenos augurios que sé que me mandaréis. Toda pérdida acaba convirtiéndose en una ganancia y seguro que de lo que me quiten nacerá algo mucho más bello. Siempre he creído que has de contar lo bueno y lo no tan bueno, pues de ambas cosas aprendes mucho y, en realidad, eso es vivir: aprender a perder lo que ganaste. Os quiero. Feliz de compartirlo y de teneros por aquí", ha añadido Albert.

Consciente de las secuelas que le dejó la quimioterapia - los médicos le advirtieron que, a los 50 años, su organismo sería como el de un hombre de 90 - Espinosa siempre ha estado convencido de que no pasaría de dicha edad. Sin embargo, ahora que tiene 52 años, está seguro de que superará este nuevo bache y que, para el mes de marzo de 2026, estará lo suficientemente recuperado como para presentar el primer thriller que ha estado escribiendo y que ya tenía previsto lanzar el año que viene.