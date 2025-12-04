El médico culpable de dar ketamina a Matthew Perry ha sido condenado a 30 meses de cárcel

Las incógnitas en torno a la muerte de Matthew Perry y el duelo de los actores de 'Friends' dos años después

Compartir







Los ÁngelesUn tribunal de Estados Unidos ha condenado este miércoles a 30 de prisión al doctor Salvador Plasencia por vender ketamina al actor Matthew Perry semanas antes de que este muriera de una sobredosis en octubre de 2023.

La jueza federal de distrito de Los Ángeles Sherilyn Peace Garnett ha ordenado prisión preventiva inmediata contra este médico, uno de los acusados de proporcionar la droga a la estrella de la serie de televisión 'Friends' y que deberá pagar 5.600 dólares (más de 4.800 euros) en concepto de multa.

El doctor admitió que vendió la ketamina por 4.500 dólares a Matthew Perry

La sentencia llega después de que Plasencia entregara el pasado septiembre su licencia médica de California y meses antes se declarara culpable de cuatro cargos de distribución ilegal de ketamina al actor, según recoge la cadena de televisión estadounidense CBS.

PUEDE INTERESARTE Jennifer Aniston, más sincera que nunca sobre la muerte de Matthew Perry

En su acuerdo de culpabilidad, el doctor admitió que aproximadamente un mes antes de la muerte de Perry, le vendió la ketamina por 4.500 dólares (3.860 euros) y contrató a otro facultativo, Mark Chávez, para que le suministrara las dosis. Además, de acuerdo a la Fiscalía, Plasencia pidió a este médico que siguiera actuando en este sentido para que Perry siguiera demandando la ketamina.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cinco personas acusadas

Otras cuatro personas están a la espera de ser condenados en el mismo caso: Chávez, dos exasistentes del actor y la narcotraficante Jasveen Sangha, conocida como "la reina de la ketamina", que el pasado agosto se declaró culpable de la muerte del actor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles a los 54 años de edad y el informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos agudos de la ketamina.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a cinco personas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina, sustancia que fue encontrada en el cuerpo del intérprete en el momento de su muerte, y los cinco aceptaron acuerdos de culpabilidad.

Los fiscales afirmaron en un memorando de sentencia, citado por la misma publicación, que las "graves violaciones de la confianza y el abandono de su juramento de ‘no hacer daño’ por parte del médico contribuyeron indudablemente al perjuicio sufrido por el Sr. Perry", por lo que solicitaron una pena mínima de tres años.

Por su parte, la defensa pidió que fuera sentenciado a tres años de libertad condicional bajo supervisión, alegando que el médico ya había perdido su licencia, su clínica y su carrera profesional.

La reacción de la familia del actor

En una declaración de impacto de la víctima presentada en un tribunal federal esta semana, la madre y el padrastro de Perry, Suzanne y Keith Morrison, escribieron que creían que Plasencia era "uno de los más culpables de todos".

Según el acuerdo de culpabilidad de Plasencia, distribuyó 20 frascos de ketamina, pastillas de ketamina y jeringas a Perry y al asistente del actor, Kenneth Iwamasa, otro de los culpables del caso, en los meses de septiembre y octubre de 2023.

El intérprete, celebrado por su personaje de Chandler Bing, había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir’ (2022).