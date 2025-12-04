Celia Molina 04 DIC 2025 - 11:29h.

Las cámaras de seguridad de la zona le grabaron conduciendo su moto deportiva a gran velocidad por un puente elevado

Tras perder el control del vehículo, por causas aún por determinar, el joven se golpeó contra una estructura que le cortó la cabeza

Las autoridades locales de Gujarat (India) han comunicado la trágica muerte del influencer Prince Patel, de 18 años, conocido en las redes sociales como PKR Blogger. El siniestro fue captado por las cámaras de seguridad de la zona y las imágenes constatan que el creador de contenido conducía a una velocidad muy superior a la permitida (a 140km/h), ya que se encontraba atravesando un puente elevado. Su imprudencia hizo que perdiera el control de su motocicleta deportiva, una KTM Duke e, inmediatamente después, impactar contra una estructura de la carretera con tal fuerza que acabó decapitado.

Las mismas autoridades confirmaron que el fallecido no llevaba el casco reglamentario (que, muy probablemente, le hubiera salvado la vida) y que, aunque los servicios de emergencias llegaron al lugar del accidente, no pudieron hacer nada por su vida, debido a la gravedad de las heridas. Lo que aún no se conocen son los motivos por los que el influencer estaba conduciendo con tal temeridad y que ya están siendo investigados por la policía.

El influencer conducía sin el casco reglamentario

Prince Patel era muy conocido en las redes por su afición al motor y al motociclismo y era muy frecuente verle posar con la moto con la que ha perdido la vida. Él la llamaba cariñosamente 'Laila' y, a veces, hasta le ponía alguna prenda graciosa en el manillar, como la cabeza de Pikachu. Su contenido se centraba en compartir rutas, recorridos y reflexiones personales con los que había ganado una gran popularidad.

Este accidente se suma a otro similar que ocurrió al otro lado del mundo el pasado 26 de noviembre, cuando la influencer colombiana Karen Sofía Kiroz, también conocida por su gran amor por las motos y las rutas, decidió salir a dar una vuelta con su vehículo, a pesar de haber "perdido las gafas" con las que solía conducir. "Espero no chocar porque he perdido las gafas", dijo ella misma en su cuenta pocas horas antes de morir en un aparatoso accidente en Floridablanca (Colombia).

Al igual que Prince Patel, la creadora de contenido, que tenía tan solo 25 años, perdió el control de su moto de carretera y, estando entre otro coche y un camión (sin la visión adecuada), primero chocó contra el turismo y, después, acabó metiéndose bajo las ruedas del camión. Los servicios de emergencia también trataron de reanimarla pero murió en el acto, como su homólogo indio.