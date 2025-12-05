'El tiempo justo' consigue encontrar el vestido de Ana María Aldón para Gloria Camilia por 165 euros

El llamado 'vestido de la venganza', la pieza que Ana María Aldón diseñó para Gloria Camila y que la hija de Rocío Jurado lució en varios photocalls en 2019, vuelve a generar polémica después de que 'El tiempo justo' lo encontrara en una página de venta de segunda mano como un objeto que ha pasado por varias manos, protagonizando un conflicto inesperado.

Según la información revelada en el programa, el vestido fue creado por Ana María Aldón durante la época en la que mantenía una estrecha relación con la familia Ortega Cano. Tras lucirlo Gloria Camila, la diseñadora decidió venderlo por primera vez a Laura.

Laura contactó a Ana María por Instagram y, para su sorpresa, la diseñadora no solo respondió, sino que acudió personalmente a su casa para entregarle la prenda, probársela y cerrarle la venta por 300 euros: “Me quedaba como un guante”, recuerda Laura, aunque admite tajante: "No vale lo que pagué".

El recorrido internacional del vestido

Laura lo utilizó una sola vez, para la boda de su mejor amiga, y después decidió ponerlo en venta. La siguiente propietaria fue Susana, Miss Universo España, quien lo adquirió por algo más de 200 euros y lo llevó incluso a Corea durante su certamen internacional, aunque finalmente no llegó a lucirlo en la competición.

Tras ese viaje, el vestido volvió a aparecer en una plataforma digital de compraventa, donde el programa lo ha adquirido por 165 euros, prácticamente la mitad del precio inicial.

En el reportaje emitido, se detalla paso a paso cómo esta pieza exclusiva ha ido cambiando de dueñas sin descanso: primero Gloria Camila, luego Laura, después Susana y, finalmente, 'El tiempo justo'. Cada nueva aparición del vestido parece reactivar la controversia, sobre todo por la inexistencia de una explicación clara acerca de por qué Gloria Camila no se quedó finalmente con él.

Durante la entrevista, Laura asegura que Ana María nunca le explicó el motivo y solo le indicó que “tenía el vestido de Gloria”. Tampoco tiene claro si se trataba del original o una réplica “basada en un patrón”, lo que incrementa la incertidumbre sobre su autenticidad y su valor real.