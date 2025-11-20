Gloria Camila responde en directo en 'El tiempo justo' a Ana María Aldón

telecinco.es 20 NOV 2025 - 18:00h.

Gema Aldón se suma a la guerra contra Gloria Camila y la hija de Ortega Cano le responde en 'El tiempo justo'

Gloria Camila estalla contra Gema Aldón y se aviva el conflicto con su madre: "No me hagas hablar más"

Después de las declaraciones de Ana María Aldón en el programa de 'Fiesta' en las que atacaba directamente a Gloria Camila de no respetar la salud mental de los demás y más reproches que le ha lanzado en el programa: "Mi hija se cansó y se fue. No era su lugar y se fue. La salud mental de los demás da igual, ¿verdad?", acusaba Ana María Aldón.

Gloria Camila se ha defendido de la guerra que tiene con la pareja de su padre, José Ortega Cano: "He estado a punto de traer fotos de mi casa, pero ¿para qué?. Venía dispuesta a hablar de todo y decir muchas cosas, pero hablando de salud mental voy a hacer un voto de silencio, por mi y por mucha más gente", reconocía.

En cuanto al tema de la medicación, Gloria ha explicado que ella habla "con conocimiento de causa" respecto a ese tema: "Le he preguntado a esa persona, he hecho mis tareas y sigo en lo mismo", explicaba y reafirma que antes de conocerles Ana María estaba con medicación.

"No es comparable mi relación con mi padre y la relación con su hija. No voy a entrar más en detalle", explicaba Gloria Camila. La hija de Ortega Cano le ha mandado un mensaje a Ana María Aldón para que deje de nombrar a gente que no se dedica a la televisión y no les meta en estos conflictos públicos que tienen.

En cuanto a las acusaciones de Ana María Aldón del estado de la bodega en la que hizo su taller, dónde decía que estaba lleno de moho, Gloria Camila ha querido dejar claro que no es verdad y zanjar ese tema.

Gema Aldón se suma a la guerra contra Gloria Camila

"Me encantaría saber en qué momento mi madre y yo le hemnos faltado el respeto. Ella tiene motes para mi y yo tengo motes para ella", se quejaba Gema. La hija de Ana María ha dicho que ella sabe muchas polémicas entre Gloria Camila y su padre.

Gloria Camila también ha respondido a las acusaciones de ella: "No le pongo ningún mote a ella. Le llamo Gema. Es mentira", explicaba. La hija de Ortega Cano ha explicado que tiene muchos frentes abiertos: "Lo que pasa es que soy una tía con caracter y cuando veo cosas que no me gusta lo digo", explicaba, "No bailo el agua". "Gema me ha llamado 'recoge yuca' y que por mi culpa su madre ha estado a punto de suicidar", explicaba Gloria.