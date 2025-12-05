Leticia Requejo da toda la información sobre las imágenes de Cayetano Rivera con una chica

La vida sentimental de Cayetano Rivera vuelve a ocupar titulares después de que en las últimas semanas se hablara de su incipiente relación, o al menos una “amistad especial”, con nuestra compañera Gemma Camacho. Ambos habían sido vistos compartiendo momentos cómplices y, según fuentes cercanas, se encontraban en una fase inicial de conocimiento mutuo.

Sin embargo, nuevas imágenes obtenidas por 'El tiempo justo' han añadido un giro inesperado a esta historia. Leticia Requejo, colaboradora del programa, recibió ayer por la tarde dos fotografías que muestran al torero acompañado de otra mujer en un conocido restaurante de Sevilla.

Las imágenes, tomadas el pasado miércoles, captan a Cayetano disfrutando de una comida con un grupo de amigos. Entre ellos, destaca la presencia de una mujer con la que, según testigos, compartió gestos de clara complicidad durante la cena. En las imágenes, según cuentan las colaboradoras, Leticia y Marta López, se puede ver al torero en actitud cariñosa con esta mujer.

Requejo detalla que la chica “no es española, tiene 40 años, vive actualmente a una hora de Cayetano y se dedica al mundo del toro”. No se trata, por tanto, de un encuentro casual, sino de alguien a quien el torero conoce desde hace tiempo. Tras la comida, el grupo continuó la jornada con un tardeo, durante el cual varios testigos aseguran que se vio a Cayetano especialmente pendiente de ella: conversaban muy cerca, reían juntos y se intercambiaban miradas que denotaban “feeling”.

Además, hemos podido ver las imágenes pixeladas, para evitar descubrir quién se esconde detrás de la misteriosa mujer que acompaña a Cayetano Rivera en las fotografías. Esto ha hecho a los colaboradores y al presentador, Joaquín Prat, jugar a las adivinanzas para intuir qué podría aparecer en las instantáneas.

División de opiniones en el plató

Mientras algunos colaboradores insistieron en que Cayetano es "un hombre soltero y sin compromiso" y, por tanto, libre de relacionarse con quien quiera, otros señalaron que las imágenes resultan llamativas, sobre todo por la reciente conversación pública sobre su vínculo con Gemma Camacho.

De hecho, Leticia Requejo confirmó que, como compañera, decidió enviar estas imágenes a Gemma antes incluso de trasladarlas al programa. Camacho, según cuenta, respondió con serenidad: entiende que ambos son personas sin compromiso y que cada uno “puede hacer lo que quiera”. Además, sigue en redes sociales a la mujer fotografiada con Cayetano, aunque no la conoce personalmente. ¿Una amiga cercana? ¿Un posible nuevo interés?