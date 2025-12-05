Es la primera vez que la princesa de Gales que utiliza los 2.600 diamantes para deslumbrar en la cena de gala

Las tiaras de la reina Letizia y de Kate Middleton se han robado todas las miradas durante un evento. Es la primera vez que la princesa de Gales que utiliza los 2.600 diamantes para deslumbrar en la cena de gala en honor al presidente de Alemania, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Una recepción que días antes se produjo aquí en España, en el Palacio Real, según informa Rocío González.

Doña Letizia eligió también una de las joyas más importantes del joyero real: la tiara de Cartier. En este duelo de coronas, no es la primera vez que Letizia luce la suya.

La tiara de Cartier y la 'Indian Circlet'

La reina Letizia la llevó en 2018 en una cena de gala con el por entonces presidente de Portugal. Quizás la exposición recién inaugurada sobre la reina Victoria Eugenia, a quien perteneció, le haya llevado ahora a recuperarla, rindiéndole así homenaje. Una pieza diseñada por la casa Cartier en 1920 con diamantes y siete grandes perlas sobre una base de platino.

También ante el presidente de Alemania, estrenó anoche Kate Middleton la suya. La llamada tiara 'Indian Circlet' por el origen indio de los rubíes y los 2.600 diamantes que la rodean. Diseñada para la reina Victoria en 1853, fue declarada reliquia de la corona. Sin duda, unas auténticas joyas que no pasan desapercibidas.