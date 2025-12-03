Claudia Barraso 03 DIC 2025 - 20:16h.

Kate Middleton hizo una doble reverencia a Carlos III y Camila en un acto oficial que dejó sorprendidos a todos los presentes: el significado

Kate Middleton hizo un gesto hacia los reyes, Carlos y Camila, que dejó sin palabras a todos los presentes. La princesa de Gales hizo una reverencia a cada uno de ellos cuando fue a saludarles durante la ceremonia de bienvenida al presidente alemán Frank-Walter Steinmer y la primera dama Elke Büdenbender al comenzar la ceremonia de Estado.

El vídeo, compartido por Sky News, se ve a la princesa retirando la pierna izquierda y haciendo una reverencia al cruzar miradas con el rey. Hizo lo mismo con Camila cuando ella se giró en su dirección. Un gesto que muestra el respeto que tiene hacia las dos figuras reales británicas. En respuesta, la reina Camila lanzó un besó a Kate, que le devolvió el tierno gesto con una sonrisa que mostraba que había lo había acogido con gratitud, pese a ser menos formal y protocolario, según informa el medio ‘People’.

Las reverencias son un gesto dentro de la familia real. Y más si se hace como lo ha hecho Kate Middleton, una doble reverencia por cada miembro. Sin embargo, siempre hemos visto a sus hijos y esposas arrodillarse una única vez al saludarles. También pilló por sorpresa a los reyes, que lo reflejaron con muecas de sorpresa y cariño. El príncipe William por su parte les saludo inclinando la cabeza.

El protocolo en hombres y mujeres

Siempre deben hacerlo, aunque sean sus hijos o nietos. Si un día aparecen en algún evento en público ante ellos sin hacer una reverencia es que ese mismo día se han visto previamente en privado, por lo que no es necesario saludarles de esa manera. No es un protocolo exclusivo para la familia real, sino que cualquier persona que desee dirigirse a los miembros de la Casa Real Británica, deben hacer una reverencia. En los hombres, este gesto es simplemente arquear el cuello. Las mujeres sí que se agachan sutilmente, echando una pierna para atrás y flexionándola a la vez que miran para atrás.