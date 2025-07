Un año más, Casa Real no ha publicado en su informe anual el sueldo de la hija mayor de los reyes Felipe y Letizia

Los reyes Felipe y Letizia se congelan sus sueldos ante la falta de Presupuestos: las cifras de Casa Real

Este pasado lunes 30 de junio, Casa Real ha publicado el desglose de su presupuesto anual de 8,43 millones de euros. Como viene siendo habitual, se han desvelado los sueldos del rey Felipe VI (277.361 €), la reina Letizia (152.539 €) y la reina emérita Sofía (124.814 €), con un leve incremento del 2,5 % respecto al año anterior, en línea con el ajuste de la administración pública ante la falta de Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, un año más, no aparece ninguna mención al salario de la princesa Leonor ni al de su hermana, la infanta Sofía, que alcanzó la mayoría de edad el pasado mes de abril. Esta omisión, cada vez más llamativa, alimenta la percepción de misterio sobre el papel financiero de la futura reina en la estructura de la Corona española.

Zarzuela mantiene una política tradicional y prudente sobre este asunto: como ya ocurrió con su padre, Felipe VI, Leonor no recibirá un salario hasta que no finalice su formación militar y universitaria y comience una agenda institucional como princesa de Asturias plenamente activa. El rey no empezó a percibir asignación hasta los 30 años.

Ahora, Leonor continúa inmersa en la instrucción a bordo de la Blas de Lezo tras su paso por la Escuela Naval de Marín y la Academia General Militar de Zaragoza. Aunque podría percibir como cadete alrededor de 668 euros mensuales, ella ha renunciado voluntariamente a este ingreso. Desde Casa Real valoran este gesto como una muestra de compromiso institucional y de alejamiento de cualquier percepción de privilegio económico prematuro.

¿Cuánto podría cobrar en el futuro?

Algunos expertos apuntan a que cuando Leonor empiece su actividad oficial de forma regular, podría percibir un salario similar al 50 % del del Rey, es decir, entre 130.000 y 140.000 euros anuales. Esta cantidad la situaría por debajo de la reina Letizia pero por encima de la reina Sofía, lo que reflejaría su estatus de heredera directa, aunque sin rol constitucional activo todavía.

Esta decisión depende directamente del soberano español, quien es quien asigna las retribuciones dentro del presupuesto de la Casa. La clave está en cuándo se considera que Leonor ha finalizado su etapa formativa y ha empezado a ejercer funciones representativas estables.

La comparación con otros príncipes europeos herederos al trono

Si bien la estrategia española prioriza la discreción y el aplazamiento de los ingresos públicos hasta una edad más madura, el panorama en otras monarquías europeas es distinto.

Desde que la princesa Amalia de Holanda cumplió 18 años -en 2021- recibe una asignación anual de 1,5 millones de euros, que incluye sueldo y gastos personales y de personal. Sin embargo, los tres primeros años renunció a ella. Se hizo efectiva a principios de este año.

La princesa Elizabeth de Bélgica tiene asignado un salario de 920.000 euros anuales, sin embargo, no los empezará a cobrar hasta que complete sus estudios y asuma sus funciones reales a tiempo completo. Asimismo, Christian de Dinamarca tampoco cobra la asignación económica prevista como heredero danés, pues renunció a ella en el 2023.