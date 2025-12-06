José Ortega Cano es pillado en Madrid con una mujer y la aludida entra en directo en 'Fiesta'

Fiesta 06 DIC 2025 - 19:15h.

José Ortega Cano era visto esta semana en un conocido local del centro de Madrid

Ana María Aldón contesta muy enfadada a Gloria Camila y lanza una advertencia: "Que no juegue con el pan de mi familia"

José Ortega Cano ha sido pillado en actitud muy cariñosa con una mujer. 'Fiesta' ha mostrado unas imágenes que la propia Ana María Aldón ha visto en directo y que protagonizan el que fuera marido de la diseñadora y una mujer.

'Fiesta' ha explicado que el diestro aparece junto a Isabel Luna, una cantante con la que mantiene una estrecha relación desde hace años y a la que acude a ver actuar cada vez que puede. Ortega e Isabel se conocen desde hace más de tres décadas y en el año 2023 ya se habló de la posibilidad de que entre ellos hubiese algo más que una bonita amistad.

Las imágenes se captaron en el centro de Madrid en un conocido local de la capital llamado 'La Giralda' y en el que la artista actuaba esta semana. A la salida del espectáculo, tanto José Ortega Cano como su hermana Mari Carmen tuvieron palabras de mucho cariño para la cantante con la que se relacionan desde hace años.

Ana María reacciona a las imágenes de Ortega Cano e Isabel

Ana María Aldón no estaba teniendo precisamente una buena tarde. La colaboradora de 'Fiesta' comenzaba el programa muy enfadada por las últimas informaciones que hablaban de uno de sus diseños y en las que se aseguraba que Gloria Camila había sido "codiseñadora" con ella.

Sin embargo, las imágenes del padre de su hijo junto a Isabel Luna han provocado que la diseñadora esboce una gran sonrisa porque, como ella misma ha asegurado, lo que más desea es que Ortega sea feliz y viva la vida:

"Le veo muy bien y me alegro mucho de que salga, de que entre y de que viva la vida que es lo que tiene que hacer. Yo a Isabel la conozco desde hace tiempo y he hablado con ella en varias ocasiones, a mí también me ha invitado en varias ocasiones a verla actuar".

Isabel Luna entra por teléfono en 'Fiesta'

Para sorpresa de los colaboradores y de la propia Emma García, Isabel Luna entraba por teléfono en directo en 'Fiesta' y aclaraba los rumores que hablan de una posible relación con el torero:

"Yo no soy la nueva ilusión de Ortega Cano, es mi compadre, el padrino de bautismo de mi hijo. Tanto él como su hermana fueron a verme al sitio habitual de Madrid en el que actúa y nada más. Ortega me sorprendió para bien, lo vi muy contento, disfrutando mucho de la noche. Yo no me meto en la vida privada de nadie, pero si mi compadre encuentra a una persona con la que ser feliz yo encantada".

La cantante aprovechaba su intervención en 'Fiesta' para mandar un cariñoso mensaje de apoyo a Ana María Aldón y para animarla a seguir adelante con sus proyectos profesionales:

"Vales muchísimo, tienes una carrera que te ha costado mucho esfuerzo sacar adelante como para tirarla por la borda por la opinión de los demás, lucha por tus sueños, persíguelos".