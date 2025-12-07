Diana de Gales habló sin filtros en la BBC y puso nombre, rostro y frase a su crisis matrimonial

Aquella conversación de 54 minutos se convirtió en un terremoto mediático

Se cumplen tres décadas de la emisión que detuvo al mundo frente al televisor y reescribió la historia reciente de la Casa Real británica. El 20 de noviembre de 1995, Diana de Gales habló sin filtros en la BBC y puso nombre, rostro y frase a la crisis matrimonial más famosa del siglo XX: “Éramos tres en este matrimonio”, dijo, en alusión a la relación extramatrimonial entre el entonces príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles.

Aquella conversación de 54 minutos se convirtió en un terremoto mediático. Por primera vez, un miembro de la realeza británica exponía en público sus heridas: habló de su bulimia, de su profunda soledad y del deterioro irremediable de su matrimonio. “Te llenas el estómago cuatro o cinco veces al día; te da una sensación de consuelo, como un abrazo”, confesó sobre su trastorno alimentario, antes de describir la culpa que le seguía después de cada episodio.

La entrevista fue histórica también por lo inesperado. Diana admitió que ella tampoco había sido fiel. Confirmó su relación con James Hewitt, sobre quien dijo que estuvo “enamorada”, aunque la habría “decepcionado profundamente”.

El impacto social fue inmediato. La imagen de Carlos y Camilla tardó años en recuperarse. Diana, en cambio, emergió como una figura aún más carismática y vulnerable, icono de una realeza emocional y cercana, distinta a la férrea tradición de Buckingham.

Un escándalo detrás de las cámaras

La sombra sobre aquella emisión llegó mucho después. Hace cuatro años, Martin Bashir, el periodista que logró la exclusiva, dimitió tras admitir que había engañado a la princesa para conseguir la entrevista. Investigaciones posteriores confirmaron que falsificó documentos que insinuaban espionaje del servicio secreto y supuestas aventuras del príncipe Carlos, información falsa que mostró a Charles Spencer, el hermano de Diana, para ganarse su confianza y facilitar el acceso a la princesa.

La BBC pidió disculpas públicas y asumió responsabilidades por las prácticas “profundamente engañosas”. Los hijos de Lady Di, los príncipes Guillermo y Harry, denunciaron el clima de miedo, aislamiento y paranoia que, según ellos, rodeó a su madre tras aquella revelación global.

Treinta años después, la entrevista sigue siendo un punto de inflexión: un momento televisivo que cambió la percepción de la monarquía y consolidó para siempre el mito de Diana de Gales.