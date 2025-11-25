Los padres del presentador decidieron darle un pequeño obsequio a la princesa de Gales por su visita

Kate Middleton y Jessie J se funden en un emotivo abrazo por sus diagnósticos de cáncer: "No es fácil de afrontar"

El presentador británico de televisión y radio, Roman Kemp, ha contado la historia de cómo Kate Middleton se quitó los zapatos educadamente cuando visitó la casa de su familia, según informa ‘The Sun’. El hijo de las estrellas del pop, Martin Kemp y Shirlie Holliman, estrenó un cortometraje con la princesa de Gales en febrero de 2023 para hablar de la salud mental en su campaña ‘Shaping Us’, dedicada al desarrollo infantil temprano.

Roman Kemp ha confesado que se sorprendió cuando se vio hablando con Kate Middleton por videollamada sobre el proyecto de salud mental. En mitad de la conversación, surgió la idea de quedar en casa de sus padres para grabarlo: “Me preguntó si podíamos grabar en mi casa. Pensé 'la casa de mis padres es mucho mejor; hagámoslo allí'. Así que mi madre salió corriendo y se llevó un montón de cosas buenas, y de repente la futura reina estaba tomando té y galletas con ella y mi padre”.

"Se ofreció a quitarse los suyos", recuerda el presentador

Pero lo que realmente le asombró fue lo que Kate Middleton hizo al entrar en la casa de sus padres: “Recuerdo que cuando llegó, pudo ver que todos los demás se habían quitado los zapatos, así que se ofreció a quitarse los suyos”. “Fue surrealista. ¡De alguna manera, nunca esperas ver a un miembro de la familia real con calcetines!”, ha reconocido el presentador.

Los padres del presentador decidieron darle un pequeño obsequio a la princesa de Gales por su visita: “Más tarde, mis padres le regalaron un poco del zumo de manzana, que prensaban en su jardín, para que se lo llevara a casa como pequeño regalo”. Y Middleton le devolvió todo ese cariño en una nota de agradecimiento.

"Trabajar con ella fue increíble", resalta Kemp

“Unas semanas después, escribió una carta preciosa que mi madre no para de darles las gracias y decir que al príncipe George le encantó el zumo y que ¡hay alguna posibilidad de más!", ha añadido sobre la reacción del hijo de 12 años de la princesa de Gales.

"Trabajar con ella fue increíble. También me escribió amablemente una nota de agradecimiento que tengo enmarcada en la pared de mi casa”, ha recalcado el presentador. En una entrevista de agosto de 2023 con ‘The Times’, Kemp dijo que la Princesa de Gales se puso en contacto con él sobre su documental 'Roman Kemp: Our Silent Emergency' sobre la crisis de salud mental que afecta a jóvenes en el Reino Unido. Kemp estrenó la película de la BBC en 2021 tras el suicidio de su mejor amigo y productor, Joe Lyons.