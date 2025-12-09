Redacción Uppers 09 DIC 2025 - 12:22h.

En 'Un viaje para recordar' padre e hijo recorren lugares importantes en sus vidas para mantener viva la memoria familiar

Hace tan solo dos años a Chris Hemsworth, marido de Elsa Pataky, le diagnosticaron un mayor riesgo de padecer alzhéimer en el futuro. No lo quiso ocultar y lo contó para concienciar a sus seguidores sobre la importancia de hacerse chequeos médicos con frecuencia. Ahora ha revelado que su padre Craig, de 71 años, padece la enfermedad, un duro varapalo que el 'Thor' del universo cinematográfico de Marvel ha querido aprovechar para emprender un proyecto muy bonito con él.

Se trata del documental ‘Un viaje para recordar’, rodado en colaboración con National Geographic, en el que padre e hijo recorren lugares importantes en sus vidas para mantener vivo los recuerdos y memorias a lo largo de los años.

"Al menos él y yo pudimos hacer este pequeño viaje juntos para hacer algo de lo que habíamos hablado durante muchos años. Tengo dos hermanos y tuvimos una infancia y una educación maravillosas, pero siempre hemos estado todos juntos. Ese tiempo a solas es especial", contaba el actor australiano en una entrevista en 'Esquire'.

"Aferrarse a cada instante"

En el documental, padre e hijo recorren Australia visitando lugares clave para su familia, como la casa en Melbourne donde vivieron a principios de los noventa, el rancho donde Craig trabajó con toros y búfalos en los años ochenta, o el arroyo donde solían jugar Chris y sus hermanos, Luke y Liam, cuando eran pequeños.

El actor explica que este viaje al pasado junto a su padre ha sido una especie de experimento para ralentizar el avance del alzhéimer. "Se trata de aferrarse a cada instante. Así como conectar a un nivel más profundo con la mayor frecuencia posible. No es un tema del que hable mucho. Quizás, en cierto modo, pensó que sería un espacio y un momento para sincerarse más sobre sus sentimientos", expresa Hemsworth, quien resume la experiencia en una sola frase: "Simplemente quiero pasar más tiempo con él”.

El beneficio de los pasos preventivos

El intérprete descubrió su predisposición a padecer alzheimer cuando se sometió a una serie de pruebas genéticas durante la grabación de su documental 'Limitless'. Le encontraron dos copias del gen APOE4, uno de su padre y otro de su madre, lo que significa que tiene entre ocho y diez posibilidades más de desarrollar la enfermedad en el futuro.

Desde entonces, Hemsworth se ha centrado por completo en su salud. “Estoy agradecido de tener todo un arsenal de herramientas para prepararme mejor y evitar que las cosas malas sucedan. El beneficio de los pasos preventivos es que afecta al resto de su vida”, aseguraba en Good Morning America.