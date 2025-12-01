Celia Molina 01 DIC 2025 - 17:02h.

El cantante le ha escrito un emotivo mensaje a su padre, que hoy cumple 84 años de edad y sufre la enfermedad de Alzheimer

David Bisbal inaugura la Navidad en Almería con la reedición de su disco "Todo es posible en Navidad"

Aunque tiene una personalidad alegre, jovial y (muy) cantarina, David Bisbal ha hablado en varias ocasiones sobre la dura situación que atraviesa su familia. Su padre, Pepe, sufre un Alzheimer avanzado; razón por la que no le reconoce ni a él, ni sus hermanos, ni a su madre. "Fue muy dura la primera vez que no me reconoció, que no sabía quién era. Me dijo que le sonaba mi cara pero, lo cierto, es que ya no nos reconoce a ninguno, ni a sus nietos, ni a mi madre, que es con la que pasa más tiempo. Es durísimo", dijo en una sincera entrevista el cantante.

Bisbal también explicó que, como suele ocurrir a los pacientes con esta enfermedad, que sí mantienen vivos sus más lejanos recuerdos y olvidan los acontecimientos recientes, Pepe siempre se acuerda de su etapa como boxeador. Y no como un boxeador cualquiera, sino como un boxeador "almeriense". Por ello, en el día de su 84º cumpleaños, este 1 de diciembre, el artista ha escrito en sus redes sociales una emotiva felicitación, en la que su padre aparece de joven, con su habitual atuendo de deportista:

"Feliz cumpleaños al campeón de boxeo de Almería"

"Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran. A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones. Echo de menos poder tener una conversación con él. Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería. Hoy reconoce algo muy importante todavía, el poder de un abrazo", ha escrito, con emoción, David.

Su publicación ha generado miles de interacciones y comentarios en los que sus fans (incluidos amigos y compañeros de profesión, como Pastora Soler) se han unido a su emotiva felicitación, deseándole al "bromista" de Pepe, que pase el mejor día posible. Un 'calor' virtual para David que, si bien tiene que lidiar con esta complicada enfermedad, aprovechando los momentos en los que su padre evoca recuerdos del pasado para "hacerle chistes" y darle todo su cariño, también está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional.

Él mismo ha calificado su gira de Navidad 2025 como "la gira de sus sueños". Y lo cierto es que con su tema 'Todo es posible en Navidad', que presentó, prematuramente, en septiembre de 2024 - para que todo el mundo se supiera la canción de memoria a final de año - el almeriense ha conseguido (al menos, en España) desbancar a Mariah Carey como la gran diva de los villancicos . Su positivo tema sobre la magia propia de estas fechas ha calado de lleno en la sociedad española, tal y como el propio Bisbal ha podido comprobar al pie del escenario.