Este miércoles se ha revelado la causa de muerte de Stacey Hatfield: sufrió una pérdida masiva de sangre tras un parto libre en casa

La muerte de la influencer Stacey Hatfield tras el nacimiento de su primer hijo ha causado gran consternación

El Tribunal Forense de Victoria, en Australia, ha revelado este miércoles que la influencer australiana de bienestar Stacey Jade Warnecke, también conocida como Stacey Hatfield, falleció el 29 de septiembre a los 30 años debido a complicaciones asociadas a una hemorragia posparto. Tras dar a luz a su hijo Axel mediante un parto libre en su casa de Seaford, Melbourne, sufrió una pérdida de sangre masiva. El esposo de la creadora de contenido, Nathan Warnecke, anunció el fallecimiento el pasado 19 de octubre a través de Instagram. No obstante, hasta esta jornada no se han confirmado las causas del deceso.

Durante la audiencia judicial se ha confirmado que la trabajadora de apoyo al parto Emily Lal, conocida como 'The Authentic Birthkeeper', estuvo presente en el nacimiento, recoge 'People'. El tribunal fue informado de que Lal habría limpiado la vivienda antes de la llegada de la policía, y actualmente está siendo investigada por el Comisionado de Quejas de Salud de Victoria por supuestamente participar en partos domiciliarios considerados de riesgo. Mientras avanza la investigación, se le prohibió temporalmente ofrecer atención sanitaria.

Según los medios locales australianos, Stacey había decidido evitar el sistema médico desde los mandatos de vacunación contra la covid19 en 2021, motivo por el cual no recibió asistencia profesional durante el embarazo. Aunque en un principio parecía encontrarse bien después del alumbramiento, empezó a sentirse mal tras expulsar la placenta. Aceptó ayuda médica pasada las 04:00 de la madrugada del 29 de septiembre y los paramédicos la hallaron en estado crítico. Fue trasladada al Hospital Frankston, donde se le realizaron varios procedimientos de emergencia, pero sufrió repetidos paros cardíacos y murió alrededor de las 11:00 horas.

El sangrado fue tan intenso que el hospital que la atendió agotó por completo las reservas de su tipo de sangre

El sangrado fue tan intenso que el hospital agotó por completo las reservas de su tipo de sangre. La forense Therese McCarthy señaló que su labor es "investigar (en profundidad) cómo murió y establecer una conclusión basada en esos hechos", y adelantó que podría convocarse una audiencia formal sobre el caso, que regresará a los tribunales en marzo.

Tras la noticia, amigos y familiares rindieron homenaje a Warnecke, quien había construido una comunidad digital alrededor de un estilo de vida natural y libre de toxinas, además de fundar su marca Natural Spoonfuls en 2019. Un amigo cercano, Jon Downie, inició una campaña en GoFundMe para apoyar a Nathan y al pequeño Axel, destacando la difícil situación económica que enfrenta la familia y el compromiso de acompañarlos en este proceso.