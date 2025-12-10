El influencer falleció el pasado 4 de diciembre de manera repentina

Muere Gina Lima, influencer y actriz de cine para adultos, a los 23 años, tres días antes que su novio: investigan ambos casos

Chad Spodick, concursante del reality ‘Finding Prince Charming’, ha muerto a los 42 años. Su familia intenta recaudar dinero a través de ‘GoFundme’ para cubrir los gastos del funeral. El influencer falleció el pasado 4 de diciembre de manera repentina. "Nos destroza el corazón compartir la devastadora noticia de la pérdida de nuestro hermoso, amable y generoso hijo, hermano y amigo Chad. Su fallecimiento fue repentino y desgarrador, y aún nos cuesta comprender un mundo sin su luz", confesó la familia a través de la plataforma.

"Deja atrás a su madre, Felice, quien ahora enfrenta un dolor inimaginable", asegura la familia

Sus seres queridos reconocen que su repentino fallecimiento deja a su madre rota de dolor y con una gran deuda: “El mundo era más brillante con Chad, y quienes tuvieron la suerte de conocerlo sintieron la calidez de su corazón cada día. Deja atrás a su madre, Felice, quien ahora enfrenta no solo un dolor inimaginable, sino también la inesperada carga financiera de los preparativos del funeral y los gastos de manutención. Nos unimos como comunidad para apoyarla a ella y a los animales de Chad en este momento tan doloroso”.

Algunos medios como ‘EW’ aseguran que el hombre de 42 años se habría suicidado, pero la familia no ha dado detalles sobre su fallecimiento. De momento, la investigación está abierta y la familia ya ha recaudado el 83% de lo que necesitan: 24.850 euros.

Agradecen la colaboración para hacer frente a los gastos del funeral

La familia de Chad agradece cualquier tipo de colaboración para cubrir los gastos del funeral, de su madre y del cuidado de sus mascotas: “Cualquier contribución, sea cual sea su tamaño, marcará una diferencia significativa y ayudará a aliviar parte del peso sobre su familia mientras afrontan esta pérdida. Si no puedes donar, compartir esta recaudación es muy apreciado”.

Chad Spodick participó en el reality ‘Finding Prince Charming’, que se emitió en 2016 en Logo. El programa estuvo presentado por Lance Bass, exmiembro del grupo NSYNC.