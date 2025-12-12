Celia Molina 12 DIC 2025 - 10:42h.

La humorista Nerea Pérez de las Heras dio un apoteósico discurso al recoger su Premio Ídolo en la categoría de Conciencia Social

En tan sólo dos minutos, habló de la cosificación de la mujer, del "genocidio en Palestina" y del robo en las donaciones de la DANA

Compartir







Quien no conozca a Nerea Pérez de las Heras, la humorista y periodista que perdió una pierna en una accidente en el mar en el año 2023, seguro que ya nunca va olvidarse de su nombre. Como influencer, anoche recogió el Premio Ídolo a la Conciencia Social, en una multitudinaria gala celebrada en Ifema (Madrid). Este galardón, creado por Dulceida, cada año va cobrando una mayor relevancia y, por eso, esta vez, la ceremonia (presentada por la actriz Kira Miró y Lalachús) fue retransmitida en directo por televisión, streaming y Youtube.

Aprovechando tal altavoz, Nerea Pérez de las Heras dio un discurso que ha eclipsado al resto de los ganadores de la noche. Los Ídolo reconocieron su labor en las redes sociales como presentadora de los podcast 'Saldremos mejores', que comparte con su amiga y compañera de profesión, Inés Hernand, y 'Lo Normal', donde, desde el humor, trata temas sociales como el feminismo, la resiliencia o el colectivo LGTBI. Su discurso, por tanto, no iba a estar alejado de su carácter reivindicativo y, por eso, aprovechó el micrófono para dirigirse a las conciencias de los y las influencers de mayor renombre:

"Y no os vayáis a Andorra para evadir impuestos"

"Ahora que os tengo aquí encerradas voy a tratar de influenciaros yo a vosotras. Pensadlo, por favor, antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima. Antes de hacerle publicidad a marcas que sostienen el genocidio de Palestina, que pagan las bombas con las que se matan a niños. Antes de colaborar con asociaciones que, ahora, sabemos que robaron el dinero de las donaciones de la DANA, pero que antes ya sabíamos que eran neonazis. Y antes de iros a Andorra para evadir impuestos. Gracias Dulceida, gracias Premios Ídolo", dijo, en una intervención épica que ha corrido por las redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En tan sólo dos minutos, Nerea hizo alusión a la cosificación de la mujer en Instagram o TikTok, a la matanza que Israel ha llevado a cabo sobre la población de Palestina, a la rama juvenil de VOX (Revuelta) acusada de haberse quedado con parte de los fondos recaudados para las víctimas de la DANA de 2024, y aquellos influencers y youtubers que decidieron mudarse a la vecina Andorra para no tener que pagar impuestos en España. Dos minutos que han sido masivamente compartidos en la nube y que también recibieron el aplauso generalizado en Ifema.

Además de ser un ejemplo cívico, en su vida personal, Nerea es también todo un ejemplo de superación personal. En julio de 2023, sufrió un aparatoso accidente cuando navegaba en lancha en una cala de Mallorca. Una hélice de la embarcación acabó por amputarle la pierna, cambiando su vida para siempre. Ella, sin embargo, siempre dice que ese día "volvió a nacer", pues las consecuencias del accidente pudieron ser mucho peores. Y, para normalizar su nueva discapacidad, se muestra en redes con la prótesis que lleva desde hace ya más de dos años (y a la que, si hace falta, hasta le pinta las uñas de los pies).