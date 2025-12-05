Celia Molina 05 DIC 2025 - 13:13h.

El niño, conocido como 'Pau pautista', contó en sus redes sociales que había tenido una pelea con otros niños que le insultaban

Sus padres publicaron la conversación que tuvieron con él por esa pelea y han sido duramente criticados en Instagram

Aunque ya era muy conocido en las redes sociales por la labor informativa sobre el TEA que hace a través de su canal, Pau Brunet, de 12 años, se volvió viral con la entrevista que le hizo a Cucurella sobre su hijo, también autista. En todas sus intervenciones, este jovencito, que tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista) tipo 1 - de alto funcionamiento - demuestra su gran madurez y ayuda a otras familias que conviven con esta realidad a comprender mejor cómo sienten, gestionan y expresan sus emociones los niños con autismo.

En aras de dar una mayor visibilidad a los problemas que enfrenta como preadolescente con TEA, tanto él como sus padres - su padre sale siempre con él en los vídeos de su canal - decidieron hablar públicamente sobre la última crisis que Pau había sufrido: "Hoy he tenido una crisis porque había unos niños que estaban utilizando la palabra "autista" como insulto. Por favor, no toméis como ejemplo ni a estos niños ni a mí porque a me estaban molestando y he entrado en crisis y he corrido hacia uno de ellos y le he pegado con un tupper. Aunque luego hicimos las paces, no sigáis mi ejemplo ni el de él en este caso", ha dicho Pau con sinceridad.

Pau tuvo una pelea y después se autolesionó

"Yo, como medida estimulatoria - continúa-, después de la pelea, tuve que buscar algo para relajarme e hice un vacío en varias partes de la cara", ha dicho, sobre las visibles heridas que tiene en la cara y que, sin duda, han preocupado a su madre. Sus progenitores han querido demostrar con esto que, cuando una pelea termina para un niño "neurotípico", el problema se queda ahí, pero para un niño con autismo es mucho más difícil de "olvidar" y volver a la estabilidad:

"Para Pau, una pelea puede convertirse en un gran desencadenante de una crisis emocional y sensorial. Como padres, la tristeza que sentimos al ver estas conductas disruptivas que afectan a la salud y bienestar es difícil de explicar. Hay marcas que se ven, pero también están las que no se ven: las emocionales, las que duelen más y las que más tardan en sanar", han recordado en Instagram.

"No se debe utilizar el autismo como un insulto"

La publicación generó numerosos mensajes de apoyo para Pau, cuyos fans sienten un gran respeto y admiración por él. Sin embargo, sus padres se convirtieron en el foco de las críticas primero, por haber reprendido a su hijo por las heridas que se había hecho en la cara, intentando explicarle que "eso no está bien". Y, segundo, por haber permitido que un menor aparezca con tal aspecto en las redes sociales, por considerarlo una "exposición inadecuada" para él.

Esto ha llevado a la familia a tomar la decisión de cerrar el canal de Pau, que tanto bien ha hecho a su comunidad. Antes de anunciar esta "pausa", Pau dejó, sin embargo, un mensaje importante: que no se debe "utilizar la palabra autista como insulto" porque no solo le afecta a él, sino a todos los demás niños de la misma condición.