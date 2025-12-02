Celia Molina 02 DIC 2025 - 12:36h.

La influencer pamplonesa Belén Canalejo anuncia que tiene cáncer de nuevo: "Éste es el peor año de mi vida"

La influencer pamplonesa Belén Canalejo anuncia que tiene cáncer de nuevo: "Éste es el peor año de mi vida"

El pasado 26 de noviembre, la influencer pamplonesa Belén Canalejo anunciaba, entre lágrimas, que los médicos le habían detectado un segundo cáncer de mama. Hace nueve años, la creadora de contenido, que actualmente tiene 46, ya pasó por la misma enfermedad, una etapa de su vida que pensaba que "se había quedado atrás y en el pasado". Muy afectada, publicó un vídeo en el que informaba a sus seguidores de que ya había consultado con el equipo sanitario que la atendió la primera vez y que, por tanto, tendrá que iniciar un nuevo tratamiento:

"El día 12 de noviembre me volvieron a diagnosticar un cáncer de mama en Estados Unidos, a raíz de un bultito que me noté en la mama que ya tenía operada. Ha sido un palo tremendo, he pasado unos días muy, muy duros porque me cuesta mucho volver a verme en esta situación que pensaba que ya había pasado un poco al olvido", dijo, añadiendo que toda su familia - su marido, sus cuatro hijos, su madre y su hermano - se han trasladado con ella a España para que pueda tratarse otra vez aquí.

"Que te vengan a ti dos cánceres y hablamos"

Al mismo tiempo, la influencer agradecía todo el apoyo que recibió por parte de sus amigos en Los Ángeles, sobre todo, porque su marido, Nacho Manubens, también "acaba de pasar por una grave enfermedad". Motivos todos por los que Belén ha lamentado que est año, "todo lo que le podía salir mal a su familia, ha salido mal", calificando el 2025 como "uno de los peores años de su vida". A pesar de eso, aseguró que iba a seguir cumpliendo con los proyectos y las marcas con los que ya se había comprometido antes de saber que volvía a estar enferma. Y eso es lo que ha hecho.

Pocos días después, la influencer trat�ó de hacer borrón y cuenta nueva - en la medida de lo posible - y retomar su contenido habitual, con publicidad incluida. Igualmente, aprovechó para promocionar, de cara al pasado Black Friday, su propio método de orden y organización, (El Me to-do de Balamoda) promovido por su empresa. Por ello y, a la vista de su tajante respuesta en las redes, ha recibido algunas críticas, en las que la acusan de estar "usando su enfermedad para lucrarse":

"Hay gente muy asquerosa. Pensar que uso mi enfermedad para vender. Que te vengan a ti dos cánceres y luego hablamos. Yo uso mi trabajo para sobrevivir, para alimentar a mis cuatro hijos en un momento, además, en el que mi marido no puede trabajar. ¿Te parece bien o mal que haya aceptado una campaña hace dos meses y que quiera ser responsable con mis contratos?", ha escrito en una de sus historias de Instagram, en un momento en el que sus haters la han pillado "fuerte". Sin embargo, al rato, publicó también una fotografía en la que se apreciaba (y ella misma lo corroboraba) que había terminado "llorando" por las duras críticas recibidas.