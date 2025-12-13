La familia Alterio ha anunciado la muerte del actor Héctor Alterio a través de un comunicado: "Se fue en paz"

Familia y compañeros de profesión despiden a Héctor Alterio: "Adiós a uno de los artistas más destacados de su generación"

El actor argentino y nacionalizado español Héctor Alterio, fallecido este sábado a los 96 años, era considerado uno de los intérpretes más prestigiosos de su generación en el teatro, el cine y la televisión.

Ha sido su familia la que ha confirmado a través de un comunicado la triste noticia. "Después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente" hasta este sábado, según ha informado la familia Alterio-Bacaicoa en el comunicado emitido y distribuido a los medios de comunicación.

El comunicado de la familia Alterio-Bacaicoa

"Queridos amigos y compañeros, con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", anunciaba la familia Alterio-Bacaicoa.

Héctor Alterio, una vida dedicada a la actuación

A lo largo de las siete décadas de carrera obtuvo grandes reconocimientos como la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián (1977), el Premio Hispanoamericano de las Artes Escénicas (1999), el Goya de Honor (2004) o el Max de Teatro (2005), además del Premio José Antonio Labordeta a toda su carrera (2019).

También fue distinguido en su país de origen como mejor actor del año por la Asociación de Cronistas Teatrales de Argentina (1963 y 1973) o la institución oficial del Fondo Nacional de las Artes (1973).

Su llegada a España

Alterio nació el 21 de septiembre de 1929 en Buenos Aires (Argentina), donde estudió Arte Dramático y comenzó a trabajar como actor. En 1950 fundó el grupo teatral independiente Nuevo Teatro, con el que actuó hasta 1968.

Tras participar en el cortometraje 'El hombre que vio al Mesías' (1962, Jorge Macario), trabajó en 'Todo sol es amargo' (1965, de Alfredo Mathé); 'Don Segundo Sombra' (1969, Manuel Antín); 'La fidelidad' (1970, Juan José Jusid); 'La maffia' (1972, Leopoldo Torre Nilsson) o 'La tregua' (1974, Sergio Renán).

Amenazado de muerte por la Triple A argentina debido a su activismo político de izquierdas, se trasladó a España, donde vivió el final del franquismo. Siempre estuvo muy comprometido con el drama de las víctimas de la dictadura argentina y los desaparecidos.

En la década de los setenta, ya en España, rodó 'Cría cuervos' (1975, Carlos Saura); 'Asignatura pendiente' (1977, José Luis Garci); 'A un dios desconocido' (1977, Jaime Chávarri), por la que ganó la Concha de Plata al mejor actor; 'El crimen de Cuenca' (1980, Pilar Miró); 'La familia de Pascual Duarte' (1984, Ricardo Franco); 'La historia oficial' (1985, Luis Puenzo), Oscar a la mejor película extranjera; 'El detective y la muerte' (1994, Gonzalo Suárez).

Después del film argentino 'El hijo de la novia' (2001, Juan José Campanella), de 2002 son: 'Kamchatka' (Marcelo Piñeyro), que optó al Oscar a la mejor película extranjera; 'El último tren' (Diego Arsuaga) y 'Noviembre' (Achero Mañas).

Las siguieron 'Incautos' (2003, Miguel Bardem), 'En ninguna parte' (2004, Miguel Ángel Cárcano), 'Semen, una historia de amor' (2005, Inés París y Daniela Fejerman), 'Un poco de chocolate' (2008, Aitzol Aramaio). También 'Intruders' (2011, Juan Carlos Fresnadillo), 'Como estrellas fugaces' (2012, Anna di Francisca) y 'Kamikaze' (2014, Alex Pina).

Su trabajo sobre las tablas

Sus trabajos más recientes en cine son 'Las consecuencias' (2019, Claudia Pinto) y 'Nora' (2020, Lara Izaguirre).

Igualmente excelente actor de teatro, intervino en los años 70 en 'Divinas palabras', con Nuria Espert. Dos décadas después lo hizo en Oporto (Portugal) con la obra 'Quimera y amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín' (1991, dir: José Luis Gómez), o en el madrileño Teatro María Guerrero con 'Los gatos' (1992, dir: Carmen Portaceli).

Fue el protagonista de 'Yo, Claudio' (2004), que representó en Mérida (con cifra récord de espectadores en la historia del Festival) y que luego llevó a Madrid. Por este trabajo recibió el premio Max de teatro al mejor actor protagonista 2005.

Tras 'El Túnel' (2006-07, Ernesto Sábato), volvió a Mérida con 'Edipo Rey' (2008) y a Argentina con 'Dos menos' (2008), junto a José Sacristán, que en 2009 y 2010 representaron por España. También de gira presentó con Lola Herrera 'En el estanque dorado' (2013-15, dir: Magüi Mira).

Sus últimos trabajos y galardones

Desde 2018 y hasta 2022 recitó por toda España los versos de León Felipe en el espectáculo de poesía y música 'Como hace 300 años' (Alejandro Casona).

En abril de 2024 regresó a los escenarios bonaerenses para despedirse de su público en una docena de funciones con la obra teatral 'A Buenos Aires', desde el teatro Astros, recibiendo en esa visita el premio 'Personaje emérito de la Cultura' del Ministerio de Cultura argentino.

Y, en junio de ese año, a los 94 años, Héctor Alterio volvió al teatro en Madrid con 'Una pequeña historia', un recorrido por la gran historia de su vida con el tango como hilo conductor.

Tampoco las series de televisión le son desconocidas. Para TVE trabajó en 'Santa Teresa' (1984, Josefina Molina), 'Vida privada' (1984, Francesc Betriu), 'Segunda enseñanza' (1985, Pedro Masó), 'Sandino' (1989, Miguel Littin), 'El Quijote' (1991, Manuel Gutiérrez Aragón), 'La Regenta' (1995, Fernando Méndez-Leite) y 'Carta a Eva' (2012, Agustí Villaronga).

En 2005 hizo junto a su hijo Ernesto, la serie hispano argentina 'Vientos de agua', sobre la emigración. Uno de sus últimos trabajo fue en 2023 cuando participó en el documental 'Partidos', de Silvia di Florio, en el que recoge las voces de exiliados argentinos que llegaron a España huyendo de la dictadura militar.

Héctor Alterio estaba unido a la directora y psicoanalista Ángela "Tita" Bacaicoa. Tuvo dos hijos también actores, Malena y Ernesto.