Pipi Estrada desvela que está de nuevo ilusionado con una mujer: "Llevamos un año y pico juntos"

Fiesta 14 DIC 2025 - 19:06h.

Pipi Estrada ha contado en 'Fiesta' que está enamorado de una mujer de Palma de Mallorca que le da "paz y lealtad"

El periodista le ha confesado a Emma García que se siente un hombre nuevo: "Estoy en mi mejor momento"

La vida sentimental de Pipi Estrada ha sido poco menos que una montaña rusa. El periodista deportivo ha protagonizado distintos romances (algunos de ellos televisados) aunque no todos le han dejado un buen sabor de boca.

Con su primera mujer, Teresa, Pipi tuvo a sus hijos mayores y, aunque la separación fue algo turbulenta, lo cierto es que después han conseguido formar una bonita amistad de la que el periodista habla con mucho cariño: "Es mi mejor amiga, hablo con ella prácticamente a diario, se ha convertido en una persona esencial en mi vida".

Tras Teresa, fue tremendamente sonada su relación con Terelu Campos, quien un tiempo antes se había separado del padre de su hija Alejandra. Con Terelu la relación estuvo cargada de pasión, de altibajos y especialmente dura fue su ruptura televisada con acusaciones cruzadas y demandas de por medio.

Tiempo después llegaba Miriam Sánchez, la madre de su hija pequeña, y a la que conoció en el plató de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Con Miriam la relación fue tremendamente pasional y, aunque ya no están juntos y en ciertos momentos ella reniega de él, lo cierto es que Pipi guarda un cariño especial por ella.

Sin embargo, el mejor momento de Pipi es el actual, tal y como él mismo ha explicado en 'Fiesta'. Pipi, que es un romántico sin remedio, se encuentra de nuevo ilusionado con una mujer con la que lleva algo más de un año y de la que se siente enamorado:

"Es una persona maravillosa que me da paz, no es conocida, es muy resolutiva en su trabajo, vive en Palma de Mallorca, me da lealtad y sobre todo me da seguridad y máxima confianza. Con todos estos ingredientes soy una persona diferente, estoy en mi mejor momento, soy otro hombre".