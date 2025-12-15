Celia Molina 15 DIC 2025 - 14:34h.

Patry Jordán y su pareja, Carlos, han anunciado que van a ser padres con un vídeo en el que muestran unos pequeños zapatos

"Esta ha sido una de las razones por las que he desaparecido estos meses y por las que he estado un poco más distante", ha dicho

Compartir







La influencer y experta en fitness, Patry Jordan, que se convirtió en entrenadora de cabecera de los españoles durante la cuarentena del covid, ha dado una feliz noticia a través de las redes sociales. Como creadora de contenido, llevaba un tiempo 'floja' en sus publicaciones y, ahora, todos sus seguidores saben por qué. A sus 41 años, Patry está esperando su primer hijo con su pareja, Carlos, y así lo han anunciado ambos en un vídeo conjunto, en el que muestran su profunda ilusión:

"No han sido meses fáciles y no quería precipitarme, pero ha llegado el momento de compartirlo. Sí, estoy embarazada. Hay un mini yo en proceso y, aunque estoy muy emocionada, también siento un miedo enorme (creo que forma parte del viaje). Aun así, estoy feliz de poder compartir esta noticia con vosotros. Esta ha sido una de las razones por las que he desaparecido estos meses y por las que he estado un poco más distante. Gracias por la paciencia, el cariño y por seguir aquí. Prometo contaros más", ha dicho la influencer es su emotivo post.

La ecografía y unos zapatos diminutos

Para que no quede lugar a duda, tanto Patry como Carlos han aparecido frente a la cámara con unas gorras en las que ponía 'Mum' y 'Dad'. También han enseñado la ecografía que demuestra que la creadora de contenido está en estado de gestación y unas diminutas botitas de color beige que serán para su futuro hijo o hija. Igualmente, han hecho público el resultado del predictor y se han besado y abrazado para expresar lo contentos que están con su próxima paternidad. Lo que Patry no ha enseñado ha sido su barriguita pero de sus palabras se deduce que acaba de traspasar la barrera de los tres meses y, por tanto, el periodo de mayor riesgo de aborto.

La publicación ha generado cientos de miles de interacciones y comentarios, entre los que destacan los de otras conocidas influencer como Paula Gonu, Natalia Osona, Tamara Gorro o Anabel Pantoja, que le ha mandado un mensaje de "felicidades" a la pareja. El bebé de Patry se unirá, por tanto, a la familia que ya ha formado con Carlos y sus tres perritos y todos ellos vivirán en la casa que ellos mismos diseñaron. Algunas de sus seguidoras anónimas le han dicho a la influencer que "el miedo" es una parte más de la maternidad, para que se sienta comprendida en estos primeros meses de embarazo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como influencer, la futura mamá (que ahora se tomará un tiempo para sí misma) es famosa por ser la creadora de los populares canales de YouTube Gym Virtual y Secretos de Chicas, donde comparte rutinas de ejercicio, consejos de belleza y estilo de vida saludable para millones de seguidores, convirtiéndose en un fenómeno fitness que popularizó el entrenamiento en casa.