El malagueño recibió el Premio Ídolo en la Categoría de Streamer, en una flamante gala que se celebró en el complejo de Ifema

Un año más, Dulceida ha celebrado por todo lo alto los Premios Ídolo, que reconocen la labor de los creadores de contenido en las redes sociales. Muchos de ellos han luchado durante los últimos años para que el trabajo de los influencers sea reconocido como una profesión; un mensaje que el streamer Illo Juan ha desmerecido en tan solo dos segundos. El malagueño, conocido por sus directos de humor, videojuegos y contenido variado en plataformas como Twitch y YouTube, recibió el Premio al Mejor Streamer del Año.

Como el resto de los ganadores, Juan Alberto García subió al escenario para recoger su premio y dar un discurso que, esta vez, no ha llamado la atención por lo cómico, sino por un ácido comentario que ha puesto en tela de juicio el valor de su cometido (y del resto de los miembros de su gremio):

El youtuber recibió el abucheo del público

"No voy a hablar mucho porque sé que enrollo más que un profesor jubilado, pero quiero darle las gracias, obviamente, a mis padres, que me estarán viendo en este momento. Mamá, sé que estarás grabando la tele con el móvil, te quiero mucho. A mi papá y a Paula, la mejor hermana que podría haber tenido en mi vida. Quiero decir que yo estoy donde estoy por la gente con la que trabajo. Sin ellos, no sería capaz de conseguir lo que consigo. Son diez años más y espero que sean muchos más. Y también quería darle las gracias a toda mi comunidad de fans porque sin ellos, estaría trabajando", dijo.

Sus palabras provocaron el abucheo del público, por haber insinuado que los streamers, youtubers e influencers, no trabajan. Sin embargo, no fue la única crítica interna que los creadores de contenido recibieron anoche. La periodista y humorista Nerea Pérez de las Heras, a la que amputaron una pierna tras un accidente con la hélice de una lancha en el mar, también dirigió un mordaz mensaje a sus compañer@s al recoger el premio por la Conciencia Social:

"Ahora que os tengo aquí encerradas voy a tratar de influenciaros yo a vosotras. Pensadlo, por favor, antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima. Antes de hacerle publicidad a marcas que sostienen el genocidio de Palestina, que pagan las bombas con las que se matan a niños. Antes de colaborar con asociaciones que, ahora, sabemos que robaron el dinero de las donaciones de la DANA, pero que antes ya sabíamos que eran neonazis. Y antes de iros a Andorra para evadir impuestos", dijo, siendo éste discurso masivamente compartido en las redes sociales.