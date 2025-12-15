Celia Molina 15 DIC 2025 - 13:20h.

El protagonista de 'Valeria' acudió a la escuela para documentarse para su novela y acabó aprobando los exámenes de piloto

El pasado 10 de diciembre, en el acto de graduación del centro de formación European Flyers, Maxi recogió su merecido título

Compartir







Además de ser uno de los actores más conocidos del panorama nacional - por papeles tan populares como su interpretación de Víctor en la serie 'Valeria' - y de su nueva faceta como escritor, el incombustible Maxi Iglesias ahora también es piloto de aviones. Así lo anunció el pasado 10 de diciembre el centro de formación aeronáutica European Flyers, que imparte cursos especializados de pilotos de avión, pilotos de helicóptero y de drones en Madrid y Alicante. En la cita fecha, la escuela celebró un multitudinario acto de graduación y, entre los 200 nuevos pilotos de las distintas modalidades, se encontraba el famoso actor, recogiendo su merecido título.

Su afición por el pilotaje comenzó como una mera actividad de documentación, pues Maxi necesitaba información para desarrollar su primera novela, ‘Horizonte artificial’. Ésta narra el giro en la vida de su principal protagonista, una exitosa empresaria del mundo textil, cuando su carrera se ve tambaleada por una serie de irregularidades y debe tomar un vuelo a Bruselas para tratar de salvaguardarla. El avión es el escenario central de la trama, motivo por el cual el intérprete decidió acudir, al principio como oyente, para tomar notas y recoger ideas, a las clases pertinentes.

"Me he enfrentado a 50 horas de vuelo"

Más tarde, la disciplina despertó todo su interés y, por ello, compaginó clases teóricas, exámenes oficiales y más de medio centenar de horas de vuelo. Durante las primeras sesiones estuvo acompañado por un instructor, hasta que finalmente pudo pilotar en solitario. Una experiencia que, según ha explicado a ABC, fue determinante para llenar de veracidad su relato: “Si volaba podría escribir sobre esa sensación e iba a ser mucho más completo. Me enfrenté a 50 horas de vuelo en la European Flyers, las primeras 20 horas fui con un instructor y después ya piloté solo", ha declarado en el mismo medio.

En el mes de mayo, poco antes del lanzamiento de su primer libro, el actor, que también es patrón de barco, admitió que está muy interesado en explorar otros universos ajenos a su día a día, así como en crear historias sobre papeles que no le han dado nunca. También bromeó en El País cuando dijo: "Ahora mismo, tengo la tranquilidad de que, si esto no va bien, me voy a Dubái a llevar en avión o en barco a jeques árabes. Posiblemente facturaría mucho más, y encima estaría en el mar y en el cielo, que son mi pasión", dijo, confirmando su gran afán por la aviación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En las imágenes que han trascendido sobre su graduación como piloto, sus fans han aplaudido este nuevo logro, asegurando que es "un chico increíble". Un hombre de 34 años lleno de talentos que levantó envidias en el colegio y en sus primeros trabajos como actor, donde sufrió "bullying", tal y como confesó en una de sus últimas declaraciones públicas. "Hasta hubo un compañero que, después, vino a pedirme perdón, reconociendo que yo le daba mucha rabia y envidia", confesó, dolido, para demostrar que nadie está exento de sufrir acoso.